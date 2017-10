Pronostici Serie B/ Le quote e le scommesse sulle partite (10^ giornata)

Pronostici Serie B: le quote e le scommesse fissate per le partite in programma il 21 e il 22 ottobre 2017 per la decime giornata del campionato cadetto 2017-2018.

20 ottobre 2017 Michela Colombo

Il Campionato di Serie B torna ad allietare tutti gli appassionati in questo weekend per la decima giornata della cadetteria: prima però di vedere le quote e le scommesse fissate per le partite in programma controlliamo che cosa ci offre il calendario. Saranno ben due gli anticipi in questo decimo turno: ad aprire le danze venerdì 20 ottobre ecco il match alle ore 19.00 tra Cremonese e Brescia, a cui farà seguito l’incontro delle ore 21.00 tra Bari e Cittadella. Non essendo stati previsti posticipi, saranno ben 9 gli incontri messi in calendario per sabato 21 ottobre, e per tutti il fischio d’inizio è stato fissato per le ore 15.00 e saranno i match: Cesena-Foggia, Palermo-Novara, Parma-Entella, Pescara-Avellino, Pro Vercelli-Carpi, Salernitana-Frosinone, Spezia-Perugia, Ternana-Ascoli e Venezia-Empoli. Detto delle sfide andiamo quindi ora ad analizzare del dettaglio, partita per partita, i pronostici stilati dalla nostra redazione alla vigilia della 10^ giornata del Campionato di Serie B 2017-2018.

PRONOSTICO CREMONESE BRESCIA

Complice il fattore campo come i relativi posizionamenti in classifica pare proprio che il successo venerdì sera arrida ai grigiorossi, che tornano in casa dopo il successo ottenuto nel precedente turno contro il Cittadella. Fuori casa invece finora la Leonessa non ha brillato e giunge allo Zini con una zavorra di due sconfitte di fila nei turni precedenti di campionato.

PRONOSTICO BARI CITTADELLA

Sfida aperta invece al San Nicola: la classifica della cadetteria infatti vede le due compagini vicine e appaiate a 13 punti e pure con il medesimo ruolino di marcia. Se il fattore campo favorisce i galletti va anche detto che i granata sono reduci da due successi occorsi in trasferta e che quindi sono in grado di dare filo da torcere ai biancorossi.

PRONOSTICO CESENA FOGGIA

Per il match al Manuzzi il pronostico potrebbe pendere lievemente verso la formazione dei satanelli, che benché scontino il campo avverso e la nomea di neopromossa, sta riuscendo a mettere in campo prove convincenti. La graduatoria della serie B in questo senso non mente: il Foggia è 19^ a 10 punti mentre il Cesena è ancora fanalino di coda fermo a quota 7.

PRONOSTICO PALERMO NOVARA

Di fronte al pubblico di casa la compagine rosanero non ha intenzione di perdere: servono infatti tre punti per non perdere terreno nella classifica e rincorrere il sogno promozione. Il Palermo comunque registra il favore del pronostico conto il Novara, nonostante il grande momento di rilancio dei piemontesi, che registrano tre risultati utili negli ultimi 3 match disputati.

PRONOSTICO PARMA ENTELLA

La sfida al Tardini tra Parma e Entella si annuncia dall’esito molto aperto: le due squadre dopo tutto si trovano vicinissime in classifica, con appena un punto a distinguerle. A ciò va aggiunto che in casa finora la compagine dei ducali non ha brillato, trovando appena un successo finora su 5 incontri disputati.

PRONOSTICO PESCARA AVELLINO

Complice il fattore Adriatico va detto che per la questa sfida il pronostico arride proprio ai delfini di Zeman, che registrano anche un miglior piazzamento in graduatoria, benché abbiano gli stessi punti degli irpini, ovvero 13.

PRONOSTICO PRO VERCELLI CARPI

Benchè i falconi siamo chiamati giocare fuori casa, la compagine emiliana ha buona chance di chiedere il turno con un successo, Non dimentichiamo infatti che il Carpi approda al Piola dalla quinta piazza e dal successo contro il Cesena, mentre la Pro Vercelli rimane terzultima in classifica benché abbia trovato alcuni risultati positivi nelle ultime giornate.

PRONOSTICO SALERNITANA FROSINONE

Match aperto all’Arechi, con i canarini che in virtù del proprio terzo piazzamento in classifica potrebbero risultare favoriti sulla carta. Attenzione però perchè il Frosinone torna in trasferta dopo due sconfitte e due pari rimediati nelle ultime giornate, mentre i granata negli ultimi 5 turni hanno rimediato solo esiti utili per la classifica.

PRONOSTICO SPEZIA PERUGIA

Nonostante il fattore campo, appare difficile che gli spezzini possano festeggiare sabato pomeriggio un successo contro i grifoni: va però detto che sia Spezia che Perugia approdano a questo incontro con alle spalle diversi risultati negativi a cui è necessario porre subito rimedio.

PRONOSTICO TERNANA ASCOLI

Fattore campo, classifica e stato di forma consegnano la palma di favorita del pronostico alla compagine umbra, che di fronte al pubblico del Liberati vuole dare seguito alla striscia di risultati utili da poco inaugurata, a spese del Picchio, pure in ripresa.

PRONOSTICO VENEZIA EMPOLI

Benché la compagine veneta sia una delle migliori in questa prima parte della stagione, in casa finora non ha troppo entusiasmato: ne potrebbe quindi approfittare a man bassa la formazione azzurra che da capolista dovrà però sudare per tenere tale piazzamento in classifica.

