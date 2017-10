UNIVERSIADI 2019 A NAPOLI/ Malagò, Lotti e De Luca pronti per la sfida

20 ottobre 2017

Luca Lotti (Lapresse)

LA SQUADRA DEL CONI PER LE UNIVERSIADI

Nel 2019, precisamente da 3 al 14 luglio, a Napoli si terranno le Universiadi estive. La manifestazione è stata presentata al salone d’onore del Coni con Luca Lotti, Giovanni Malagò e Vincenzo De Luca. Il Presidente del Coni ha evidenziato l’importanza di aver avuto il pieno supporto del Governo e della Regione Campania. “La parte sportiva è sempre stata un successo negli eventi realizzati in Italia e la presenza del Segretario Generale Roberto Fabbricini, che siederà nel Board, colui che conosce il mondo universitario meglio di tutti è una garanzia e una tutela. Poi c’era la necessità di una persona esterna, un uomo di sport, una persona pulita che sarà il nostro playmaker: Marco Tardelli. Da oggi insieme dovremo remare per far fare bella figura a Napoli, alla Campania, all’Italia e al mondo sportivo”, ha spiegato.

LE PAROLE DEL MINISTRO LOTTI

Adnkronos riporta anche le parole del ministro dello Sport, che ha detto: "Vogliamo dimostrare al mondo che l'Italia è in grado di organizzare grandi eventi e anche le Universiadi testimoniano tutto questo: un'altra testimonianza di quanto questo governo vuole investire in grandi eventi sportivi, vale per Cortina 2021, la Ryder Cup e i Mondiali di pallavolo e vale anche per le Universiadi: un grande evento sportivo nel quale il governo ha creduto fin dall'inizio assieme alla Regione Campania, oggi raccogliamo i frutti di questo importante investimento nel quale abbiamo utilizzato anche i fondi europei, che troppe volte tornavano indietro e che invece questa volta restano in Italia e in particolare in Campania".

