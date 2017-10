Video/ Atalanta Apollon (3-1): highlights e gol della partita (Europa League girone E)

Video Atalanta Apollon (risultato finale 3-1): gli highlights e i gol della partita, le azioni salienti della partita che si è giocata per la terza giornata del girone E di Europa League.

20 ottobre 2017 Alessandro Rinoldi

Video Atalanta Apollon, Europa League (Foto LaPresse)

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia l'Atalanta batte per 3 a 1 l'Apollon di Limassol. Nel primo tempo i bergamaschi aprono le marcature all'11 con Ilicic su suggerimento dalla sinistra di Spinazzola ma, nel secondo tempo, i ciprioti riescono inaspettatamente a pareggiare al 59' con il colpo di testa di Schembri sul cross dalla destra di Jakolis nonostante le tante occasioni mancate dai padroni di casa. I nerazzurri reagiscono prontamente e, dopo la traversa di Gomez al 63', si riportano avanti al 64' con Petagna per poi prendere il largo al 66' con Freuler, entrambi assistiti dallo sloveno Ilicic. I 3 punti guadagnati confermano l'Atalanta in vetta al girone E con 7 punti mentre l'Apollon rimane attardato in classifica con soli 2 punti.

DICHIARAZIONI E STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro si nota come l'Atalante abbia ampiamente meritato il successo a cominciare dal possesso palla favorevole con il 52%, supportato dalla maggiore precisione nei passaggi, 86% con 362 su 423 completati contro l'85% con 338 su 397 riusciti, oltre ad aver recuperato più palloni, 41 a 34 quelli riconquistati. In fase offensiva differenza quasi imbarazzante in favore degli italiani visto il 18 a 4 nelle conclusioni delle quali 9 a 1 nello specchio della porta.

Infine, sotto l'aspetto disciplinare, l'Apollon è stata anche la formazione più fallosa con 20 a 18 falli commessi e l'arbitro bulgaro Kabakov ha estratto il cartellino giallo 6 volte ammonendo rispettivamente Gomez, Petagna, Masiello e Caldara da un lato, Sachetti ed Allan dall'altro.

Al termine dell'incontro il giocatore dell'Atalanta Ilicic ha rilasciato alcune dichiarazioni a caldo ai microfoni di Tv8: "Era una gara importante per noi e siamo riusciti a conquistare i 3 punti ma per la qualificazione c'è tempo, prima c'è la Serie A e dobbiamo pensare al campionato. Un grazie in particolare ai nostri tifosi che sono venuti a sostenerci. La rete subita? Sì, è una cosa che ci è successa fin troppo spesso quest'anno e dobbiamo migliorare per evitare queste situazioni."

CLICCA QUI PER IL VIDEO ATALANTA APOLLON (3-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (EUROPA LEAGUE, da uefa.com)

© Riproduzione Riservata.