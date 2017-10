Video/ Everton Lione (1-2): highlights e gol della partita (Europa League girone E)

Video Everton Lione (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita valida per la terza giornata del girone E di Europa League 2017-2018.

20 ottobre 2017 Umberto Tessier

Video Everton Lione (LaPresse)

L'Everton cade per la seconda volta in Europa League compromettendo forse definitivamente la qualificazione. Bravo il Lione a giocare sugli errori dei padroni di casa e conquistare una vittoria importantissima. Il Lione vola a quota cinque dietro l'Atalanta a sette, Everton che resta ultimo ad un punto. Rigore all'alba del match per il Lione. Holgate interviene in maniera scomposta e regala un penalty alla compagine francese. Sul pallone si presenta Fekir. Con grande freddezza spiazza il portiere. L'Everton prova in tutti i modi a riequilibrare il match ma è poco incisivo, il primo tempo termina con il Lione avanti. Nella seconda frazione il Lione va subito un passo dal raddoppio! Aouar ruba il pallone sulla trequarti e fa subito filtrare per Maolida. L'attaccante supera il portiere con un piazzato, ma Schneiderlin si lancia in scivolata e ribatte salvando l'Everton. Dopo un accenno di rissa tra le due squadre con Williams protagonista, arriva il pareggio degli inglesi. Sigurdsson batte una bella punizione e mette direttamente in area con una parabola alta. Salta più in alto di tutti Williams, che di testa batte il portiere. Nel momento migliore dell'Everton arriva il nuovo vantaggio del Lione! Cornet sfonda sulla fascia destra e mette basso sul primo palo, dove Traoré con uno splendido tacco la mette dentro. Il risultato non cambierà più, festa Lione ed Everton all'inferno.

LE STATISTICHE

L'Everton cade in casa contro il Lione compromettendo forse definitivamente la qualificazione. Non basta agli inglesi il gol di Williams che aveva temporaneamente pareggiato i conti. Il rigore di Fekir e lo splendido tacco di Traorè piegano i padroni di casa. Passiamo ora alle statistiche del match. L'Everton ha avuto dalla sua parte il possesso palla, 56% contro il 46% degli ospiti. Riguardo i passaggi totali abbiamo invece 450 per l'Everton contro i 361 del Lione. Ottima la fase difensiva del Lione con ben 31 palloni recuperati contro i 20 dell'Everton. Chiudiamo con le statistiche disciplinari che vedono gli inglesi avanti con 13 falli commessi contro i 10 del Lione. In generale il Lione ha meritato la vittoria grazie ad un grande cinismo misto ad un'ottima fase difensiva. L'Everton non è riuscito ad incidere tanto in attacco.

CLICCA QUI PER IL VIDEO EVERTON LIONE (1-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (EUROPA LEAGUE da uefa.com)

© Riproduzione Riservata.