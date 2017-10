Video/ Nizza Lazio (1-3): highlights e gol della partita (Europa League girone K)

Video Nizza Lazio (risultato finale 1-3): gli highlights e i gol della partita, le azioni salienti della partita che si è giocata per la terza giornata del girone K di Europa League

20 ottobre 2017 Fabio Belli

Video Nizza Lazio, Europa League (Foto LaPresse)

Anche i numeri della partita testimoniano la superiorità della Lazio nel match vinto 3-1 all'Allianz Riviera sul campo del Nizza. 7-6 il conto dei tiri in porta in favore dei biancocelesti, dei quali 5 nello specchio della porta, esattamente come quelli del Nizza, che hanno chiamato, soprattutto dalla distanza, 4 volte all'intervento Thomas Strakosha, mentre il portiere Cardinale è riuscito a neutralizzare solo 1 conclusione dei laziali, che hanno colto 1 traversa e realizzato 3 gol negli altri 5 tentativi che hanno centrato lo specchio. Il possesso palla è stato nettamente del Nizza, 60% contro il 40%, ma per i biancocelesti sono stati i break a centrocampo a fare la differenza. 91% dei passaggi azzeccati dai francesi, 87% la percentuale dei ragazzi di Simone Inzaghi. Parità per quanto riguarda i falli commessi, 9 ciascuno, mentre il Nizza ha recuperato 39 palloni contro i 34 della Lazio, segno della maggiore pressione esercitata dai capitolini nonostante il possesso palla come detto sia stato francese. Il Nizza non è mai stato pescato in fuorigioco, ai calciatori della Lazio è accaduto 4 volte, con la linea difensiva biancoceleste che è rimasta decisamene più bassa rispetto a quella degli avversari. (fabio belli)

DICHIARAZIONI

Ai microfoni di Sky Simone Inzaghi ovviamente non nasconde la soddisfazione per la sesta vittoria consecutiva in trasferta della sua squadra, che resta a punteggio pieno in Europa League: “Penso che siamo stati bravi a vincere una partita non semplice, il Nizza è arrivato terzo l’anno scorso nel campionato francese, abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo in uscita ma siamo rimasti compatti. Era importante vincere per ipotecare la qualificazione. Ero un po’ preoccupato per l’euforia post-Juventus, ma so di allenare una squadra di grandi professionisti, sapevo che chi non aveva giocato sabato avrebbe dato un ottimo contributo e andiamo via con un ottimo risultato per noi. Nani può fare sicuramente meglio, non dimentichiamoci però che anche Caicedo arrivando in ritardo ci ha messo un po’ a inserirsi ma poi ha fatto benissimo. Sono sicuro che la condizione di Nani crescerà e darà un grande contributo alla squadra. Ieri sera abbiamo saputo che il Nizza poteva giocare col 3-5-2 come noi, non va dimenticato che abbiamo vinto stasera in casa di una squadra che era a punteggio pieno nel girone come noi. Sappiamo interpretare bene la partita tatticamente svariando coi moduli e adattandoci anche alle novità, il Nizza nelle 6 partite precedenti a questa aveva giocato col 4-4-2. Penso che sia giusto che i meriti siano del gruppo, non va dimenticato che con me ci sono dieci persone che lavorano tutto il giorno e che non sempre sono sotto la luce dei riflettori, ma che mi aiutano moltissimo nel preparare queste partite.” Sempre a Sky Sport, anche Ciro Immobile ha espresso felicità per il suo strepitoso avvio di stagione, coinciso con quello della squadra: "L’approccio è la cosa più importante in una partita, oggi il nostro non è stato eccezionale, ma siamo stati bravi a rrientrare subito in carreggiata. Abbiamo disputato un’ottima gara anche oggi, corti e sempre aggressivi. Siamo contenti di questo passo in avanti in più che abbiamo compiuto dal punto di vista mentale. Ho parlato con Balotelli, mi ha chiesto come è andata inNazionale, mi ha detto che fa il tifo per noi e che sta bene, gli ho fatto i complimenti per il bimbo, lui per le mie figlie. Higuain è stato pagato 90 milioni a 28 anni, non mi paragono a lui, ma voglio pensare al fatto che si può crescere anche alla mia età. Per me la Lazio è stata un’occasione troppo importante, non potevo lasciarmela non sfruttarlo. Sono stato bravo a rimettermi in gioco, a non buttarmi giù nei momenti difficili e ora sto riuscendo a essere ripagato degli sforzi."

CLICCA QUI PER IL VIDEO NIZZA LAZIO (1-3): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (EUROPA LEAGUE, da uefa.com)

© Riproduzione Riservata.