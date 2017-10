Video/ Stella Rossa Arsenal (0-1): highlights e gol della partita (Europa League girone H)

Video Stella Rossa Arsenal (risultato finale 0-1): gli highlighs e i gol della partita valida nella terza giornata del girone H di Europa League 2017-2018.

20 ottobre 2017 Michela Colombo

Video Stella Rossa Arsenal (LaPresse)

Si è chiuso con un buon successo per 1-0 a favore dei Gunners il match valido nel terzo turno di Europa League tra Stella Rossa e Arsenal. Nella caldissima cornice dello stadio Rajko Mitic, alla compagine di Wenger è bastato il gol di Giroud arrivato però solo al 85’ per chiudere l’incontro e ricavare qui tre punti che hanno confermato alla prima posizione della classifica del girone H a pieni punti la squadra inglese. Dando un occhio alle statistiche notiamo subito come l’incontro, benché combattuto sia stato in mano all’Arsenal, che ha firmato il 57% di possesso palla oltre che il maggior numero di tiri ben 11 di cui 5 verso lo specchio avversario. Ampliando le statistiche firmate dai Gunners ricordiamo poi che gli inglesi hanno raccolto 6 calci d’angolo e 14 falli oltre che appena tre parate: infine sono stati 572 i passaggi effettuati di cui 487 completati con successo. Ecco invece i numeri dei padroni di casa: la Stella Rossa ha firmato il 43% di possesso palla e 10 totali di cui solo 3 a target, oltre a 5 corner e 4 punizioni. A ciò aggiungiamo per la compagine serba anche 1 cartellino rosso (per Rodic al 80’) e 380 passaggi totali di cui 290 completati.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della partita di Europa League tra Stella Rossa e Arsenal è toccato al tecnico della compagine dei Gunners Arsene Wenger prendere la parola in conferenza stampa: “Nel complesso ritengo che la prestazione di squadra sia stata buona. Abbiamo giocato in un'atmosfera fantastica ma eravamo concentrati e motivati. Ognuno di loro merita i complimenti stasera, anche se uscire da qui con un punto non sarebbe stato un risultato negativo". Diverso il tono delle dichiarazioni del post match di Vladan ilojevic, allenatore della formazione serba: “"I ragazzi hanno dato il loro meglio, mi congratulo con loro. L'Arsenal non ha né dominato, né ci ha causato troppi problemi. Il cartellino rosso ha girato del tutto la partita”.

