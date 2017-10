Video/ Villarrel Slavia Praga (2-2): highlights e gol della partita (Europa League girone A)

Video Villarreal Slavia Praga (risultato finale 2-2): gli highlights e i gol della partita valida per la terza giornata della Europa League 2017-2018.

20 ottobre 2017 Umberto Tessier

Video Villarreal Slavia Praga (LaPresse)

Partita divertente tra Villarreal e Slavia Praga che si dividono la posta in palio con un pirotecnico due a due. Con questo risultato le due compagini vanno a cinque punti nel girone dietro l'Astana a sette, ultimi gli israeliani del Maccabi Tel Aviv con un punto. Passa in vantaggio lo Slavia Praga grazie al migliore dei suoi fino, Necid Assist delizioso di Sobol e palla depositata in rete. Gara che inizia in salita per gli spagnoli. Ancora Slavia Praga in rete al 29'. La rete è siglata da Danny che sembra far calare il sipario sulla patita. Ma nel finale del primo tempo accade di tutto. Fornals suggerisce per Trigueros che conclude battendo Lastuvka: gara riaperta. Incredibile Villarreal, che due minuti dopo arriva siglano la rete del pari. Fornals calcia una punizione, Bonera spizza e Bacca insacca per la rimonta. Nella ripresa ci prova di più la compagine di casa specialmente con Bakambu ma la difesa dello Slavia Praga non si fa sorprendere e chiude tutto. Termina quindi in parità una sfida piacevole e giocata a viso aperto. Punto prezioso per lo Slavia Praga in casa del Villarreal. Gli spagnoli ci hanno provato ma non sono riusciti a completare la rimonta. Girone comunque molto equilibrato fino ad ora tra le prime tre compagini. Solo per il Maccabi Tel Aviv la qualificazione sembra davvero compromessa.

LE STATISTICHE

Villarreal e Slavia Praga si dividono la posta in palio dopo una prima frazione pirotecnica. Al vantaggio degli ospiti con Necid e Danny il Villarreal ha risposto con Trigueros e Bacca. Le due compagini sono ora appaiate in classifica a quota cinque punti dietro l'Astana a sette. Passiamo ora alle statistiche del match. Possesso palla nettamente a favore degli spagnoli che dominano con un 65% contro il 35% dello Slavia Praga. I padroni di casa hanno effettuato 620 passaggi totali contro i 296 degli ospiti. Ottima anche la fase difensiva del Villarreal con 40 palle recuperate contro le 33 dello Slavia Praga. I numeri evidenziano un dominio del Villarreal contro uno Slavia Praga bravo a concretizzare le poche occasioni avute. La compagine spagnola ha sprecato tanto in avanti trovando alla fine solo un pari.

