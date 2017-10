Video/ Waregem Vitesse (1-1): highlights e gol della partita (Europa League girone K)

Video Waregem Vitesse (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol e le azioni salienti della partita valida per il terzo turno del girone K di Europa League 2017-2018.

20 ottobre 2017 Francesco Zaza

Video Waregem Vitesse (LaPresse)

Finisce 1-1 la sfida tra Zulte Waregem e Vitesse. I gol dell’incontro arrivano nel primo tempo. Prima, uno sfortunato autogol di Kaisha porta avanti i padroni di casa ma dopo qualche minuto è Bruns a trovare il pari. Un punto ciascuno dunque, ma che non serve a nessuno. Entrambe le squadre restano infatti in coda al girone K con 1 punto a testa. La Lazio è in vetta al girone K a punteggio pieno (9), con 3 punti in più del Nizza.

SINTESI PRIMO TEMPO

Lo Zulte Waregem si dispone in campo con il 4-3-3. Tra i pali Bostyn, in difesa Walsh, Derijck, Heylen e Hamalainen. A centrocampo De Mtes, Kaya e De Sart mentre in avanti troviamo Coopman, Leya Iseka e Olayinka. Il Vitesse replica con il 4-3-3. In porta Pasveer, in difesa Dabo, Kashia, Miazga e Buttner. A centrocampo spazio a Bruns, Serero e Mount. In avanti Rashica, l'ex Inter Castaignos e Linssen. Il Vitesse prova a rendersi pericoloso. Palla in profondità per Buttner, beccato però in posizione irregolare. Nei primi minuti del match le due squadre si studiano con attenzione cercando di intercettare le intenzioni avversarie. Derijck su punizione manda in mezzo un cross troppo facile per la difesa avversaria che libera in sicurezza. Al 14esimo si mette in mostra Iseka. Imbucata perfetta per lui in area di rigore. Controllo e tiro piazzato, ma senza forza: Pasveer blocca. Arriva intanto il primo giallo della gara: se lo becca Linssen. Al 19esimo si mette in mostra il baby talento del Vitesse, Rashica. L'attaccante riceve sulla destra, si accentra e va al tiro. Uno dei difensori si immola e mura. Ancora Vitesse in attacco. Buttner va al tiro da fuori area, ma il portiere ha i riflessi pronti e dice di no. Al 23esimo il risultato si sblocca ma a passare in vantaggio è lo Zulte. Calcio d'angolo per la formazione belga. Palla al centro, conclusione al volo e palla deviata alla fine da Kashia in una mischia in area. La sfera termina nella sua porta, per un clamoroso autogol. Dura poco il vantaggio dei locali. Bella azione del Vitesse. Apertura a destra e cross al centro, ma la difesa belga allontana. Fuori area arriva però Burns, che controlla ed esplode un destro che finisce all'angolino. Qualche problema fisico per Hamalainen che resta a terra dopo un contatto. Entra lo staff medico. Il giocatore dello Zulte prosegue il match senza problemi. Nel finale di primo tempo i ritmi si abbassano. Scintille in campo. L'arbitro ammonisce Iseka. Giallo anche per Bruns. Tanti errori e molto nervosismo in campo. Viene ammonito anche Miazga. Al 41esimo Walsh scatta tra le linee. Il giocatore dello Zulte parte però con un attimo d'anticipo e finisce in posizione irregolare. Ancora belgi all'attacco, stavolta con Coopman. Cross al centro, ma nessun compagno riesce a controllare. Qualche istante dopo De Sart prova a far correre Walsh, ma stavolta il suo suggerimento è impreciso. Prima dell'intervallo Buttner stende un avversario e si becca l'ammonizione.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessun cambio all'intervallo: in campo gli stessi ventidue che hanno terminato il primo tempo. Gli ospiti provano subito a rendersi pericolosi. Buttner crossa in area ma troppo vicino a Bostyn che si impossessa del pallone. Poco dopo arriva un altro pericolo dalla fascia destra per lo Zulte. Buttner su punizione decide di crossare il pallone al centro, la difesa libera tutto. Il Vitesse ci prova da calcio d'angolo. Lo spiovente dell'autore del pareggio, Burns, non trova fortuna. La difesa di casa respinge lungo. Sostituzione per lo Zulte: fuori Iseka, dentro De Pauw. Al 57esimo si mette in mostra Linssen. Azione personale del giocatore del Vitesse: percussione palla al piede, dribbling e conclusione di destro, ma la sfera finisce di poco a lato. Qualche minuto dopo Serero stende un avversario e si becca l'ammonizione. Tentativo velleitario di Burns. Il centrocampista del Vitesse calcia da distanza siderale, ma la sfera viene bloccata da un difensore. Poco dopo Kaya aggancia un preciso passaggio sul limite dell'area e calcia forte ma il portiere attento riesce a parare. Sostituzione per lo Zulte: fuori Walsh, rimpiazzato da de Fauw. Riecco Linssen. E' lui l'uomo più pericoloso del Vitesse. Stavolta conclusione da fuori area, precisa verso l'angolino. Il portiere però si distende e dice di no. Sostituzione per il Vitesse: Colkett entra al posto di Bruns. Olayinka intanto riceve fuori area e ci prova con un tiro a giro. Gli esce male, palla fuori non di poco. Zulte in attacco. Cross al centro per Coopman, che stacca più in alto di tutti e incorna. La sfera non trova la porta di un nulla. Sostituzione per il Vitesse: fuori Buttner, dentro Faye. Derijck atterra un avversario e si becca l'ammonizione. Sostituzione per lo Zulte: fuori Kaya, dentro Saponjic. Il match finisce in parità.

CLICCA QUI PER IL VIDEO WAREGEM VITESSE (1-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (EUROPA LEAGUE, da uefa.com)

© Riproduzione Riservata.