Akragas-Juve Stabia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

21 ottobre 2017 Stefano Belli

Diretta Akragas-Juve Stabia, LaPresse

Akragas-Juve Stabia, diretta dal signor Pashuku di Albano Laziale, sabato 21 ottobre 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida che aprirà il programma della decima giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C. L'Akragas non finisce di stupire, nonostante tanti problemi societari e incertezze che la squadra però sta cercando di fronteggiare mettendo in campo il solito spirito combattivo. E' accaduto anche contro il Lecce, con lo zero a zero imposto allo stadio Via del Mare ai salentini, risultato che ha interrotto una serie di cinque vittorie consecutive per i giallorossi. Zero a zero esterno nell'ultimo turno di campionato anche per la Juve Stabia in casa della Sicula Leonzio.

Con questi risultati entrambe le squadre si trovano a quota nove punti nel girone C del campionato di Serie C, con la Juve Stabia che ha disputato però una partita in meno rispetto ai diretti avversari di giorata. Un rendimento che non può soddisfare pienamente le Vespe, partite almeno con la speranza di agganciare i play off a fine stagione. Una partita dunque delicata considerando quanto la classifica sia schiacciata in questa fase, il gruppo delle ultime in classifica dista solamente quattro punti e sia per i siciliani sia per i campani l'esigenza del momento è quella di guardarsi le spalle prima di pensare a proporsi per l'alta classifica.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Non ci sarà diretta tv dell'incontro Akragas Juve Stabia, ma si potrà seguire il match in diretta streaming video via internet, con un abbonamento o l'acquisto dell'evento singolo sul sito www.elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della sfida del primo pomeriggio di sabato: i siciliani scenderanno in campo con Vono tra i pali e una difesa a tre composta da Danese, Genny Russo e Mileto. A centrocampo Saitta coprirà l'out difensivo di destra e Sepe l'out difensivo di sinistra, mentre Greco (il brasiliano Leonardo Vicente sarà assente per squalifica dopo l'espulsione di Lecce), Carrotta e Longo giocheranno al centro della linea mediana. In avanti, spazio a Salvemini e a Parigi. La risposta della Juve Stabia sarà affidata a Branduani in porta e una difesa a tre con l'argentino Morero, Allievi e Redolfi schierati come titolari. Dentice coprirà la fascia destra e Crialese il lato mancino del campo, mentre al centro del centrocampo si muoveranno Mastalli, Capece e Viola. In avanti, confermato il tandem Simeri-Paponi.

LA CHIAVE TATTICA

Per i due allenatori, Di Napoli nell'Akragas e il duo Caserta-Ferrara nella Juve Stabia, stessa scelta di modulo con l'affidamento al 3-5-2, già visto nelle ultime partite. Nell'ultimo precedente di campionato in casa dei siciliani, le Vespe hanno vinto tre a uno lo scorso 30 aprile, con le reti di Ripa, Mastalli e Cutolo e il gol di Salvemini ad accorciare le distanze per i biancazzurri. La Juve Stabia è passata anche nella prima sfida dopo il ritorno dell'Akragas tra i professionisti, il 24 ottobre 2015, due a zero con reti di Polak (doppietta). Considerando anche le partite in casa, i campani hanno vinto gli ultimi quattro match consecutivi disputati contro gli agrigentini.

QUOTE E PRONOSTICO

Il fattore campo, nonostante si giochi a Siracusa, porta i bookmaker a considerare leggermente favorito l'Akragas, con vittoria interna quotata 2.33 da Betclic, mentre la vittoria campana viene quotata 2.95 da Paddy Power. Bet365 moltiplica per 3.00 quanto investito sull'eventuale pareggio e quota 2.20 l'over 2.5, mentre l'under 2.5 viene quotato 1.66 da Paddy Power.

