Andria-Fondi/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

21 ottobre 2017 Stefano Belli

Diretta Andria-Fondi, LaPresse

Andria-Fondi, diretta dal signor Provesi di Treviglio, sabato 21 ottobre 2017 alle ore 16.30, sarà uno dei match della decima giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C. Quello in Puglia sarà un match molto delicato, visto che dopo i risultati dell'ultima giornata, l'Andria è rimasta l'unica formazione nel girone C di Serie C a non aver ancora vinto una singola partita di campionato. Condizione dalla quale proprio sabato scorso si è sollevato il Fondi, battendo uno a zero il Trapani grazie ad una rete messa a segno da Nolé in chiusura di primo tempo. Un gol fondamentale anche per risollevare il morale dei rossoblu, in grande difficoltà e capaci di raccogliere solamente due punti nelle precedenti otto partite di campionato.

L'Andria invece ha subito la seconda sconfitta della sua stagione in casa della Reggina, che abbinata ai sei pareggi ottenuti nelle altre partite, rende i biancazzurri ancora allergici all'appuntamento con i tre punti, che in campionato non arriva ormai da oltre sei mesi, da quando i pugliesi espugnarono il campo della Virtus Francavilla. Problemi che l'Andria sta provando a risolvere a partire da una fase offensiva sterile, con un solo gol realizzato nelle ultime cinque partite di campionato. Registrando invece meglio la difesa, il Fondi sta facendo intravedere quei progressi richiesti dalla proprietà del club, al momento del cambio di allenatore con Mattei che ha sostituito Giuseppe Giannini.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Non sarà prevista diretta tv dell'incontro Andria Fondi sui canali in chiaro o a pagamento ma si potrà vedere la partita in diretta streaming video via internet, con un abbonamento o l'acquisto dell'evento singolo sul sito www.elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Degli Ulivi di Andria scenderanno in campo queste probabili formazioni: Andria in campo con Maurantonio tra i pali, De Giorgi sull'out difensivo di destra e il brasiliano Curcio sull'out difensivo di sinistra, mentre il romeno Rada e Celli giocheranno al centro della retroguardia. A centrocampo, terzetto titolare composto da Quinto, Piccinni e Matera, mentre in attacco nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto lo sloveno Barisic, Lattanzio e Minicucci. Risponderà il Fondi con l'albanese Elezaj in porta dietro una difesa a tre composta da Vastola, Tommaselli e Galasso. A centrocampo giocheranno De Martino e Quaini, mentre sulla fascia destra giocherà Ricciardi e sul lato mancino del campo ci sarà Paparusso. Nolé e Corticchia saranno impiegati come trequartisti alle spalle dell'unica punta di ruolo, Mastropietro.

LA CHIAVE TATTICA

L'Andria di Loseto sarà schierata con il 4-3-3, il Fondi di Mattei con il 3-4-2-1. I precedenti della scorsa stagione hanno visto i laziali sbancare lo stadio Degli Ulivi il 15 aprile del 2017, con rete decisiva di Calderini alla mezz'ora del primo tempo. Un successo che vendicò per i pontini la sconfitta dell'andata, quando il 3 dicembre 2016 l'Andria passò a Fondi ribaltando con Cianci e Valotti l'iniziale vantaggio di Fissore.

QUOTE E SCOMMESSE

I bookmaker sembrano credere nelle possibilità dell'Andria di centrare la prima vittoria in campionato della stagione, essendo i pugliesi rimasti l'unica squadra ancora a secco. Affermazione interna quotata 1.83 da Bet365, mentre l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.35 da Paddy Power e l'affermazione esterna viene invece quotata 4.20 da Betclic. L'over 2.5 viene proposto ad una quota di 2.25 da Paddy Power, l'under 2.5 viene offerto a una quota di 1.62 da Bet365.

