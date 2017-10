Atalanta Milan Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Atalanta Milan Primavera streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita del campionato Primavera 1 (oggi 21 ottobre)

21 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Atalanta Milan Primavera - LaPresse (immagine di repertorio)

Atalanta Milan Primavera sarà diretta dall’arbitro Andrea Mei della sezione Aia di Pesaro; le due squadre scendono in campo oggi, sabato 21 ottobre alle ore 13.00 per questa partita che costituirà l’anticipo televisivo della sesta giornata nel campionato Primavera 1 2017-2018, la grande innovazione di questa stagione con le migliori 16 squadre del panorama giovanile italiano riunite in un girone unico. Derby lombardo affascinante e di alto livello, come conferma la classifica: l’Atalanta è capolista con 12 punti, ad ennesima riprova della straordinaria bontà del vivaio nerazzurro; il Milan invece ha avuto un inizio di stagione non facile e sicuramente ha anche incassato qualche gol di troppo, tuttavia si è ripreso e adesso è sesto con 9 punti e la grande occasione di fare un enorme passo avanti, a patto però di compiere la difficile impresa di vincere sul campo della Dea, che dal canto suo vorrà allontanare in modo significativo una pericolosa concorrente.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Atalanta Milan Primavera sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia, appuntamento dunque in chiaro sul canale 60 - mentre gli abbonati al pacchetto satellitare Sky potranno accedervi dal canale 225 della piattaforma. Inoltre è disponibile la diretta streaming video per questa partita, che sarà offerta senza costi aggiuntivi dal sito www.sportitalia.it.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MILAN PRIMAVERA

L’allenatore Massimo Brambilla dovrebbe mettere in campo l’Atalanta Primavera con una formazione imperniata sul modulo 4-3-3 con Barrow punta centrale e autore di una doppietta anche settimana scorsa, nella vittoria per 2-3 sul campo del Verona. Ai suoi fianchi gli esterni dovrebbero essere Elia a destra e Kulusevski a sinistra. A centrocampo il perno centrale del terzetto sarà Bolis, affiancato dalle due mezzali Mallamo e Melegoni, che è il capitano dell’Atalanta Primavera e vanta già esperienze anche in prima squadra. Infine la difesa a quattro, con Salvi e Alari centrali davanti al portiere Carnesecchi, Del Prato terzino destro e Migliorelli a presidiare la fascia sinistra.

Anche Gennaro Gattuso dovrebbe imperniare il Milan sul modulo 4-3-3, dunque nella probabile formazione dei rossoneri potremmo vedere all’opera un tridente offensivo formato da Forte, Sinani e Dias. A centrocampo il perno centrale dovrebbe essere El Hilali, affiancato dalle due mezzali Brescianini alla sua destra e Pobega a sinistra. Infine la retroguardia, a partire dal portiere Guarnone davanti al quale dovrebbe agire la coppia centrale formata da Llamas e Bellodi, con Bellanova terzino destro e Campeol sulla fascia opposta.

