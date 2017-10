Casertana-Siracusa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Casertana-Siracusa: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 10^ giornata di Serie C

21 ottobre 2017 Stefano Belli

Diretta Casertana-Siracusa, LaPresse

Casertana-Siracusa, diretta dal signor Lorenzin di Castelfranco Veneto, sabato 21 ottobre 2017 alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma della decima giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C. Faccia a faccia tra due squadre che sono reduci da due sconfitte che hanno complicato non poco il rispettivo cammino in campionato. La Casertana dopo aver tratto momentaneamente giovamento dall'arrivo di D'Angelo come nuovo tecnico, è incappata in una durissima sconfitta interna contro la Casertana, un risultato davvero pesante considerando le speranze con le quali i rossoblu avevano approcciato al match. Il Siracusa dalla sua ha fallito quello che poteva essere l'assalto decisivo all'alta classifica, perdendo il big match interno nel derby siciliano contro il Catania, con gli etnei che hanno colpito a metà del secondo tempo con Mazzarani, sfruttando la loro maggiore esperienza e chiudendo i conti di misura.

In classifica il Siracusa è rimasto a quota quattordici punti, al sesto posto a braccetto con il Trapani, mentre la Casertana continua a galleggiare appena sopra la zona play out, con sette punti ma anche con cinque partite perse in campionato su otto complessivamente disputate, troppe per non parlare di squadra ancora in crisi e, per quanto si è visto almeno contro il Monopoli, ancora lontana dalla sua risoluzione.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Non sarà possibile seguire la diretta tv dell'incontro Casertana Siracusa sui canali free o pay, ma si potrà vedere la partita in diretta streaming video via internet, abbonandosi o acquistando il singolo evento sul sito www.elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA SIRACUSA

Allo stadio Pinto di Caserta scenderanno in campo queste probabili formazioni. La Casertana giocherà con Benassi in porta dietro una difesa a tre con il ceko Polak, Lorenzini e Rainone schierati titolari. Carriero e De Rose saranno i due centrali di centrocampo, mentre Galli giocherà come esterno laterale di destra e Ferrara come esterno laterale di sinistra. Turchetta sarà invece impiegato in posizione di trequartista, alle spalle del tandem offensivo composto da Padovan e dall'argentino Alfageme. Risponderà il Siracusa con Tomei a difesa della porta dietro Daffarà e Parisi, che saranno gli esterni laterali difensivi rispettivamente sulla fascia destra e sulla fascia sinistra, mentre i due centrali della retroguardia saranno Turati e Magnani. L'argentino Spinelli e Palermo giocheranno come playmaker arretrati, con Liotti, Catania e Mancino impiegati come incursori offensivi a supporto del centravanti, unica punta di ruolo schierata, Pippo Scardina.

LA CHIAVE TATTICA

D'Angelo contro Bianco, un interessante confronto tra tecnici col mister della Casertana che sta schierando la squadra con il 4-3-1-2 e quello del Siracusa che sta affrontando con il 4-2-3-1 il campionato. Il 20 novembre 2016 nell'ultimo precedente disputato in casa contro il Siracusa, la Casertana ha vinto due a zero grazie alle reti messe a segno da Rajcic e Corado. Da segnalare che i campani hanno eliminato il Siracusa dai play off nella scorsa stagione, andando a vincere due a zero il 14 maggio scorso in Sicilia con i gol di Giorno e ancora Corado.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker sulla partita, Casertana favorita con quota 2.30 proposta da Betclic per l'affermazione interna, mentre Paddy Power offre a 3.05 la quota dell'eventuale pareggio e Bet365 moltiplica per 3.00 quanto investito sull'eventuale successo esterno. Quota per l'over 2.5 fissata a 2.15 da Paddy Power, Bet365 quota 1.67 l'under 2.5.

