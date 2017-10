Catania-Leonzio/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Catania-Leonzio: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 10^ giornata di Serie C

21 ottobre 2017 Stefano Belli

Diretta Catania-Leonzio, LaPresse

Catania-Sicula Leonzio, diretta dal signor Viotti di Tivoli, sabato 21 ottobre 2017 alle ore 20.30, sarà uno dei due posticipi serali nella decima giornata d'andata del campionato di Serie C, nel girone C. Il Catania inizia a crederci: gli ultimi risultati hanno dimostrato come gli etnei possano puntare con convinzione ad un campionato da vivere in lotta per la Serie B, dopo due stagioni deludenti figlie anche di penalizzazioni e caos dovuto alla retrocessione a tavolino del 2015. Espugnando sabato scorso il campo di Siracusa con un gol di Mazzarani, i rossoazzurri hanno centrato la loro sesta vittoria consecutiva in campionato e, particolare da non sottovalutare, la quarta di fila con il punteggio di uno a zero. Il Catania ha al momento un solo punto di ritardo sul Lecce primo in classifica, ma ha disputato una partita in meno rispetto ai salentini, che peraltro allo stadio Massimino sono stati battuti con un rotondo zero a tre.

Dunque la partita contro la Sicula Leonzio, che di match ne ha giocati finora solo sette su nove, può rappresentare una grande occasione per mantenere il ritmo da promozione. Certo, l'ex tecnico degli etnei Pino Rigoli non presenterà una squadra vogliosa di vestire la parte di vittima sacrificale, anzi tutt'altro. Lo zero a zero casalingo contro la Juve Stabia, quinto punto ottenuto per la neopromossa, ha messo in mostra una squadra comunque combattiva.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Il derby siciliano Catania Sicula Leonzio si potrà seguire solo in diretta streaming video via internet con un abbonamento (o acquistando anche la visione della singola partita) al sito elevensports.it. Non sarà invece possibile vedere il match in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento.

LE PROBABILI FORMAZIONI CATANIA SICULA LEONZIO

Allo stadio Massimino si confronteranno queste probabili formazioni: Catania schierato con Pisseri a difesa della porta, mentre nella difesa a tre giocheranno titolari il croato Bogdan, Aya e Tedeschi. A centrocampo zona centrale presidiata da Lodi affiancato da Biagianti e Mazzarani, mentre Semenzato coprirà la corsia laterale di destra e Marchese sarà l'esterno di fascia mancino. In attacco ci sarà spazio per Ripa e Russotto. Risponderà la Sicula Leonzio con Narciso alle spalle di una difesa a quattro con De Rossi impiegato come terzino destro, Squillace schierato come terzino destro e Aquilanti e Camilleri nel ruolo di centrali. Centrocampo a tre con Marano, Esposito e Devi che partiranno dal primo minuto, in attacco nel tridente offensivo ci sarà spazio per Arcidiacono, Gammone e Bollino.

LA CHIAVE TATTICA

3-5-2 confermato per il Catania di Cristiano Lucarelli che sta trovando una crescente solidità nel corso di questo campionato, mentre la Sicula Leonzio di Pino Rigoli (che arriverà al Massimino come ex) sarà schierata con il 4-3-3. Le due squadre si sono già affrontate in questa stagione in un rocambolesco match di Coppa Italia, sempre sul campo del Catania. Sicula Leonzio avanti di due gol con le reti di Arcidiacono e Bollino, ma i rossoazzurri hanno centrato la grande rimonta con i gol di Curiale, Pozzebon e Russotto, ribaltando il risultato e affermandosi con il punteggio di tre a due.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker privilegiano un Catania peraltro sempre lanciato all'inseguimento della capolista Lecce, con vittoria interna degli etnei quotata 1.32 da Paddy Power, mentre Bet365 offre a 4.50 l'eventualità del pareggio e Betclic moltiplica per 9.00 quanto investito sul successo esterno. La stessa agenzia offre a 1.85 la quota dell'over 2.5, mentre l'under 2.5 viene quotato 1.95 da Paddy Power.

© Riproduzione Riservata.