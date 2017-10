Cesena Foggia/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cesena Foggia info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live della partita di Serie B per la 10^ giornata (oggi 21 ottobre)

21 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Cesena Foggia (LaPresse, repertorio)

Cesena Foggia, diretta dall’arbitro Aureliano, si gioca sabato 21 ottobre 2017 alle ore 15.00, ed è una partita valida per la decima giornata del campionato di Serie B. Partita già delicata per il Cesena di Fabrizio Castori, subentrato ad Andrea Camplone dopo le prime sette giornate: i bianconeri romagnoli sono infatti ultimi con 7 punti e, anche se è prestissimo per lanciare allarmi vista la classifica corta (con appena 6 punti in più siamo già in zona playoff), è chiaro che il Cesena deve cominciare a raccogliere risultati migliori di quelli colti finora per togliersi dalla scomodissima posizione nella quale i romagnoli attualmente si ritrovano.

La partita contro il Foggia di Giovanni Stroppa potrebbe essere l’ideale, perché i rossoneri pugliesi sono appena tre lunghezze avanti al Cesena, a quota 10 punti in classifica. Calcoli non se ne possono fare, perché il Foggia è in zona playout ma è pure ad appena tre lunghezze dai playoff, quindi è ancora impossibile dire quali potranno essere gli obiettivi stagionali degli uomini di Stroppa, tuttavia è chiaro che fare risultato sul campo di quella che al momento sarebbe una diretta rivale per la salvezza avrebbe grande importanza e consentirebbe di pensare più in grande, mentre una sconfitta trascinerebbe i satanelli verso il basso.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Cesena Foggia sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Sky sul canale Sky Calcio 6 HD (il numero 256): telecronaca naturalmente dalle 15.00. I clienti Sky potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione Sky Go disponibile per pc, tablet e smartphone; ricordiamo che per vedere il match in pay-per-view si potrà utilizzare il codice 408899. Inoltre, sui canali Sky Sport 1 HD (201) e Sky Supercalcio HD (206) sarà disponibile il programma Diretta Gol Serie B, con collegamenti da tutti i campi.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA FOGGIA

Quanto alle probabili formazioni delle due squadre, il Cesena di Castori dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2 con Fulignati in porta protetto da una retroguardia a tre con Rigione, Cascione e Perticone; a centrocampo Dalmonte esterno destro, poi Fazzi, Koné, Laribi ed infine Schiavone a sinistra; in attacco puntiamo sulla coppia composta da Cacia e Jallow. Il Foggia di mister Stroppa dovrebbe rispondere con il seguente modulo 3-5-2: in porta Guarna, davanti a lui la difesa composta da Loiacono, Camporese e Coletti; anche per i pugliesi centrocampo folto con Chiricò a destra, Agazzi, Gerbo, Vacca e Deli sulla fascia sinistra; infine la coppia d’attacco, che dovrebbe essere composta da Beretta e Mazzeo.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per Cesena Foggia le principali agenzie di scommesse ipotizzano una situazione piuttosto incerta: pronostico dunque aperto, pur se con i padroni di casa leggermente favoriti. Ad esempio Snai propone il segno 1 per la vittoria romagnola a quota 2,45, poi il segno X per il pareggio a 3,30 e il segno 2 per il successo esterno dei pugliesi a 2,90. Dalla lavagna SNAI riportiamo anche le quote le opzioni Under (1,90), Over (1,80), Gol (1,60) e NoGol (2,15).

