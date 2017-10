Classifica Marcatori Serie A/ Capocannoniere: Immobile cerca l’allungo (9^ giornata)

Classifica Marcatori Serie A capocannoniere: Immobile cerca l’allungo (9^ giornata). Nona giornata favorevole per il bomber della Lazio e attuale leader dei marcatori

21 ottobre 2017 Davide Giancristofaro

Ciro Immobile, attaccante Lazio - LaPresse

Aggiornamento sulla classifica dei marcatori della Serie A, i migliori bomber del campionato di calcio italiano dopo otto turni. Attualmente comanda Ciro Immobile, che nella recente super sfida contro la Juventus, gara giocatasi sabato scorso all’Allianz Stadium, ha segnato una bella doppietta, fra cui una rete su azione e una su calcio di rigore. Il centravanti della nazionale italiana ha così superato il proprio rivale diretto nella corsa alla vittoria della classifica, leggasi Paulo Dybala, che invece è rimasto a quota 10 gol in stagione, dopo aver preso un palo e soprattutto aver sbagliato un clamoroso calcio di rigore allo scadere. Importante balzo in avanti di Mauro Icardi, protagonista indiscusso nel derby contro il Milan, durante il quale il nazionale argentino ha realizzato una storica tripletta. Per l’ex Sampdoria fanno nove gol in totale in otto match, mentre Suso, altro in gol nella sfida del Meazza, si porta a quota tre reti stagionali.

IMMOBILE VUOLE ALTRI GOL

Rimangono fermi bomber di razza come Dzeko, Mertens e Higuain, tutti e tre all’asciutto nelle recenti uscite, mentre guadagna posizioni Cyril Thereau, attaccante della Fiorentina, protagonista nella vittoria della Viola contro l’Udinese (tra l'altro, sua ex squadra) con una decisiva doppietta. Da segnalare le tre reti messe a segno da Cristante dell’Atalanta, che raggiunge così il compagno di squadra Papu Gomez. In vista di questo nono turno, Ciro Immobile ha grosse chance di incrementare il proprio bottino, visto che domenica sera affronterà la Lazio in casa. Ci aspettiamo anche una replica a distanza di Dybala, che giocherà a Udine contro l’Udinese, mentre Icardi non avrà senza dubbio vita facile visto che dovrà vedersela con il centrale del Napoli, Koulibaly, nell’anticipo dello stadio San Paolo.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

Ciro Immobile (Lazio) 11

Paulo Dybala (Juventus) 10

Mauro Icardi (Inter) 9

Edin Dzeko (Roma), Dries Mertens (Napoli) 7

Cyril Thereau (Udinese/Fiorentina) 5

Fabio Quagliarella (Sampdoria), José Callejon (Napoli) 4

Luis Alberto (Lazio), Andrea Belotti (Torino), Bryan Cristante (Atalanta), Alejandro Gomez (Atalanta), Gonzalo Higuain (Juventus), Iago Falque (Torino) Adem Ljajic (Torino), Ivan Perisic (Inter), Suso (Milan), Duvan Zapata (Sampdoria) 3

© Riproduzione Riservata.