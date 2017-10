Conegliano Bekescsabai/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Champions League volley)

Diretta Conegliano Bekescsabai: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita di volley femminile valida match di ritorno di Champions League 2017-2018.

21 ottobre 2017 Michela Colombo

Diretta Conegliano Bekescsabai (LaPresse)

Conegliano Bekescsabai, diretta dagli arbitri Alexandros Mulonakis e Pavel Burkiewicz, è la partita di volley femminile in programma oggi sabato 21 ottobre 2017 alle ore 20.35 presso il Palaverde di Villorba, valida qualche match di ritorno del secondo turno preliminare della Champions League. La compagine delle pantere torna in campo e questo volta lo fa di fronte al pubblico di casa per chiudere la questione passaggio del turno: tutto gioca a favore della formazione veneta, dal fattore campo al risultato ottenuto nel match di andata in terra ungherese, chiusosi con un netto e non replicabile 3-0. La sfida di questa sera in ogni caso non può essere sottovalutata da Conegliano: il tecnico Daniele Santarelli infatti dovrà anche verificare la tenuta delle sue ragazze nel doppio impegno tra campionato e Coppe europee, fatica di certo non sempre semplice da gestire.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

Per la gioia di tutti gli appassionati la partita tra Conegliano e Bekescsabai sarà visibile in diretta tv a partire dalle ore 20.35 sulla tv satellitare di Sky. Appuntamento quindi sul canale Sky sport Plus HD al numero 205 del telecomando con diretta streaming video disponibile per tutti gli abbonati al servizio tramite l’app Sky Go.

IL MATCH DI ANDATA

Il risultato della partita di questa sera tra Conegliano e Bekescsabai appare in parte già segnato da quanto è successo in terra ungherese pochi giorni fa. La partita di andata di Champions League infatti aveva visto le pantere trionfare contro le magiare con il risultato di 3-0 che davvero non ha ammesso repliche e che probabilmente si rivelerà fondamentale anche stasera, salvo capovolgimenti del pronostico, del tutto non previsti. Davvero eloquenti i parziali di questo incontro, ovvero 4-25, 10-25 e 17-25: rispetto alle aspettative iniziali le partita in casa del Bekescsabai si è rivelata una specie di allenamento o poco più per Conegliano. E' servita quindi meno di un'oretta per la compagnie veneta per ipotecare il passaggio del turno, dove poi le pantere, si troveranno a giocare contro la vincente tra Sliedrecht e Beveren.

I DUBBI DI SANTARELLI

Visto quanto fatto nel match di andata e con la sicurezza di poter giocare di fronte al pubblico amico, è assai probabile che Daniele Santarelli per questa sfida di ritorno contro la magiare opti per uno schieramento formato da seconde linee, anche se essendo solo agli inizi della stagione, diverse gerarchie non sono state ancora fissate. Per questa partita contro il Bekescsabai ad esempio tecnico ritroverebbe a disposizione Samanta Bricio, finora impegnata con la nazionale messicana nel torneo di qualificazione ai prossimi mondiali di volley femminile. E’ quindi altamente probabile che anche per questo incontro il tecnico delle pantere opterà per un forte turnover dalla panchina, con l’obbiettivo di dare spazio a giocatrici che finora non si sono messe troppo in mostra, approfitando di questa occasione a mo di allenamento.

