Cosenza-Bisceglie/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cosenza-Bisceglie: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 10^ giornata di Serie C

21 ottobre 2017 Stefano Belli

Diretta Cosenza-Bisceglie, LaPresse

Cosenza-Bisceglie, diretta dal signor Schirru di Nichelino, sabato 21 ottobre 2017 alle ore 16.30, sarà un match che andrà in scena per la decima giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C. Dopo il colpaccio in casa della Reggina, l'effetto Braglia sembra essere già finito per il Cosenza, che dopo il cambio di allenatore è incappato in una sconfitta molto pesante, uno zero a tre interno contro la Casertana. Seppur in compagnia di Fondi e Sicula Leonzio a quota cinque punti, il Cosenza è ancora sul fondo della classifica del girone C del campionato di Serie C, e per i silani la stagione non era certo partita con questi presupposti. Il livello della squadra non sembra però in grado di ripetere quanto accaduto nella scorsa stagione, in cui i calabresi hanno veleggiato costantemente in zona play off fino a raggiungere i quarti di finale nella corsa per la Serie B.

Di fronte ci sarà ora per il Cosenza un Bisceglie che ha invece iniziato in maniera splendida il suo cammino, considerando le difficoltà che deve affrontare una matricola in un nuovo campionato. Tre vittorie, tre pareggi e due sconfitte in otto partite finora per i nerazzurri pugliesi, che dopo il pari in casa dell'Akragas hanno ottenuto un altro punto con lo zero a zero interno contro un altra matricola, il Rende, di sabato scorso. Dodici punti finora sono un bottino lusinghiero per un Bisceglie che però non ha alcuna intenzione di iniziare a perdere terreno proprio sul più bello.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Non ci sarà diretta tv dell'incontro Cosenza Bisceglie in visione sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli appassionati potranno seguire la partita in diretta streaming video via internet, con un abbonamento o acquistando il singolo evento sul portale www.elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI COSENZA BISCEGLIE

Allo stadio San Vito di Cosenza scenderanno in campo queste probabili formazioni: il Cosenza giocherà con Perina in porta alle spalle della difesa a tre composta da Dermaku, Idda e Pinna, mentre Corsi presidierà la corsia laterale di destra e D'Orazio la corsia laterale di sinistra. A centrocampo giocheranno Loviso, Bruccini e Calamai, con Mendicino a far coppia con il francese Baclet sul fronte offensivo. Il Bisceglie risponderà con il croato Jurkic e Petta impiegati come difensori centrali davanti all'estremo difensore Crispino, mentre Delvino sarà schierato in posizione di terzino destro ed il francese Giron in posizione di terzino sinistro. Un altro croato, Vrdoljak, giocherà come perno di centrocampo affiancato da Risolo e Montinaro, mentre nel tridente offensivo partiranno titolari Partipilo, il brasiliano Dentello Azzi e l'altro croato Jovanovic.

LA CHIAVE TATTICA

Al 3-5-2 del mister del Cosenza, Braglia, risponderà il 4-3-3 del mister del Bisceglie, Zavettieri. Per i pugliesi la sfida con i cosentini è inedita per quanto riguarda i tempi moderni, visto che mancavano da tempo dai campionati professionistici. Da ricordare che martedì scorso i nerazzurri hanno battuto in Coppa Italia di Serie C due a zero in casa la Virtus Francavilla (che in questo turno di campionato riposerà) con una doppietta messa a segno da Jovanovic.

QUOTE E PRONOSTICO

La crisi del Cosenza non cambia comunque le valutazioni dei bookmaker sul fattore campo, con la vittoria silana quotata 1.85 da Betclic, mentre Bet365 quota 3.20 l'eventualità del pareggio e Paddy Power offre invece a 4.20 l'eventualità del successo esterno dei pugliesi. Over 2.5 quotato 2.10 da Bet365, under 2.5 quotato invece 1.70 da Paddy Power.

© Riproduzione Riservata.