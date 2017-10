Matera-Lecce/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Matera-Lecce: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 10^ giornata di Serie C

21 ottobre 2017 Stefano Belli

Diretta Matera-Lecce, LaPresse

Matera-Lecce, diretta dal signor Sozza di Seregno, sabato 21 ottobre 2017 alle ore 20.30, sarà un posticipo serale nel programma della decima giornata d'andata del campionato di Serie C, nel girone C. La trasferta di Matera sarà un banco di prova estremamente importante per la capolista Lecce, chiamata a dare una risposta dopo la prova non esaltante in casa contro l'Akragas. Uno zero a zero che potrebbe aver consegnato al Catania la testa della classifica, visto che gli etnei, a un solo punto di distanza, hanno disputato finora una partita in meno rispetto ai salentini. La squadra di Liverani era comunque reduce da cinque vittorie consecutive e la serie di risultati utili è comunque proseguita.

La conferma sul momento giallorosso arriverà in casa di un Matera che dalla sua ha centrato a Catanzaro il suo quarto successo consecutivo, mettendosi definitivamente alle spalle un incerto avvio di campionato e soprattutto regalandosi il quarto posto solitario in classifica, a quattro punti dal Lecce primo, a tre dal Catania secondo e a due lunghezze dal Monopoli terzo. I lucani sperano di potersi reinsediare nella lotta per il primato vissuta per più di metà stagione nello scorso campionato.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Matera Lecce è un match che si potrà vedere esclusivamente in diretta streaming video via internet se abbonati (o effettuando l'acquisto della singola partita) al sito elevensports.it. Non ci sarà invece la possibilità di seguire la partita in diretta tv sui canali free o pay.

LE PROBABILI FORMAZIONI MATERA LECCE

Le probabili formazioni: il Matera affronterà il match con una difesa a tre composta da De Franco, Mattera e l'uruguaiano Buschiazzo (mancherà invece Scognamillo, squalificato perché espulso per doppia ammonizione nell'ultima trasferta di Catanzaro) davanti al portiere sloveno Golubovic. Il brasiliano Angelo giocherà sulla fascia destra e Sernicola sulla fascia sinistra a centrocampo, mentre i centrali sulla mediana saranno Urso e De Falco. In attacco, partiranno dal primo minuto nel tridente Strambelli, Casoli e Giuseppe Giovinco. Risponderà il Lecce con Perucchini tra i pali, Lepore impiegato in posizione di terzino destro e Di Matteo impiegato come terzino sinistro, mentre Marino e Cosenza saranno i due difensori centrali. A centrocampo spazio ad Armellino, Mancosu ed Arrigoni, mentre Pacilli si muoverà da trequartista per ispirare il duo offensivo formato da Caturano e Di Piazza.

LA CHIAVE TATTICA

Moduli confermati per i due allenatori, 3-4-3 per il Matera di Auteri e 4-3-1-2 per il Lecce di Fabio Liverani, che insisterà sull'utilizzo del trequartista. L'ultimo precedente disputato in Lucania tra le due squadre in campionato risale all'uno a uno del 15 aprile scorso, Matera in vantaggio con Negro e poi raggiunto dalla rete di Ferreira. Le due formazioni hanno pareggiato le ultime tre sfide in casa del Matera, a Lecce i lucani si sono imposti con un tre a zero firmato Negro, Armellino e Strambelli il 3 dicembre 2016, mentre l'ultima vittoria del Lecce in campionato risale al 25 gennaio 2015, quando allo stadio Via del Mare i gol di Herrera e Moscardelli su rigore firmarono il due a zero finale per i salentini.

QUOTE E PRONOSTICO

Quote equilibratissime da parte dei bookmaker, con la partita considerata in bilico: lieve favore del pronostico per il fattore campo accordato al Matera, con William Hill che propone a 2.50 la quota del successo interno, mentre l'eventuale affermazione salentina in trasferta viene proposta a una quota di 2.87 da Bet365. La stessa agenzia quota 3.20 il pareggio e 2.14 l'over 2.5, mentre l'under 2.5 viene proposto a una quota di 1.70.

