Monopoli-Reggina/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Monopoli-Reggina: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 10^ giornata di Serie C

21 ottobre 2017 Stefano Belli

Diretta Monopoli-Reggina, LaPresse

Monopoli-Reggina, diretta dal signor Mantelli di Brescia, sabato 21 ottobre 2017 alle ore 14.30, sarà una delle partite che alzeranno il sipario sul programma della decima giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C. Monopoli e Reggina sono reduci da un weekend positivo. Dopo due pareggi e una sconfitta, i Gabbiani sono tornati a vincere e l'hanno fatto in maniera roboante, dimostrando come il primato in classifica mantenuto nelle prime giornate di campionato non sia stato casuale. Secco tris a domicilio alla Casertana che si è dovuta arrendere alle reti messe a segno da Genchi (che con questa marcatura è rimasto da solo in testa alla classifica marcatori del girone C di Serie C con sei gol realizzati), Sounas e Saraò. Il contemporaneo pari del Lecce ha inoltre riportato i pugliesi a due lunghezze dal primo posto in classifica.

La Reggina invece, dopo due sconfitte consecutive subite contro Cosenza e Trapani, è riuscita a rialzarsi tra le mura amiche dello stadio Granillo rifilando un secco due a zero ad un'altra formazione pugliese, l'Andria, caduta sotto i colpi di Bianchimano e Di Filippo. Gli amaranto sono così saliti a quota dodici punti in classifica assestandosi in zona play off e soprattutto distanziando per il momento la zona più calda della classifica. La Reggina ha dovuto dibattersi a lungo in zona retrocessione nella scorsa stagione, trovando solo nel finale di campionato la forza per risollevarsi e terminare fuori dalla zona play off: a Monopoli servirà un'altra conferma importante.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Non sarà prevista diretta tv sui canali free o pay dell'incontro Monopoli Reggina, ma si potrà vedere il match in diretta streaming video via internet, sottoscrivendo un abbonamento o l'acquisto dell'evento singolo sul portale www.elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI REGGINA

Le probabili formazioni che si confronteranno allo stadio Veneziani di Monopoli. Padroni di casa schierati con Bardini in porta, mentre Ferrara, Ricci e Bei andranno a comporre la linea a tre difensiva dei biancoverdi. La zona centrale di centrocampo sarà presidiata dal greco Sounas, dall'argentino Scoppa e da Zampa, mentre Rota sulla fascia destra e Donnarumma sulla fascia sinistra saranno i due esterni laterali. In avanti, spazio a Paolucci in coppia con il bomber Genchi. Risponderà la Reggina con Cucchietti tra i pali, mentre in difesa saranno schierati dalla fascia destra alla fascia sinistra Pasqualoni, Laezza, Di Filippo e Solerio. A centrocampo il terzetto titolare sarà composto da Porcino, Marino e dal brasiliano Mezavilla, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Bianchimano, Sciamanna e De Francesco.

LA CHIAVE TATTICA

Moduli confermati per i due allenatori rispetto alle ultime uscite, col 3-5-2 di Tangorra per il Monopoli ed il 4-3-3 di Maurizi per la Reggina. Nelle due sfide della scorsa stagione tra le due squadre si sono fatti registrare due pareggio. Uno a uno a Monopoli il 18 settembre 2016, con reti di Porcino per i calabresi e di Gatto per i pugliesi, mentre il 4 febbraio del 2017 a Reggio Calabria il confronto è terminato sullo zero a zero.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote del match privilegiano i padroni di casa, sensibilmente avanti rispetto ai calabresi in classifica, con vittoria dei Gabbiani quotata 1.95 da Betclic, mentre Paddy Power quota 3.20 il pareggio e Bet365 offre a 3.75 la quota relativa all'affermazione esterna degli amaranto. L'over 2.5 viene quotato 2.15 da Paddy Power, l'under 2.5 viene offerto a una quota di 1.70 da Bet365.

© Riproduzione Riservata.