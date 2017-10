MotoGp/ Video, incidente di Lorenzo nelle fp3: brutta caduta alla curva otto (Phillip Island)

MotoGp video, incidente di Lorenzo nelle fp3: brutta caduta alla curva otto, caviglia ammaccata (Phillip Island). Scivolone per l’esperto pilota spagnolo della Ducati

21 ottobre 2017 Davide Giancristofaro

Jorge Lorenzo, caduta a Phillip Island - Twitter

Tante cadute in Australia, sul circuito di Phillip Island, in vista del gran premio della MotoGp. Fra i centauri che hanno perso il controllo della proprio moto, anche l’esperto Jorge Lorenzo, pilota della Ducati ufficiale. L’ex Yamaha è scivolato precisamente nella terza sessione di prove libere, alla curva 8. La caduta non è stata eccessivamente paurosa, visto che l’iberico, in piega mentre affrontava la curva, ha perso la proprio motocicletta sull’avantreno, che è quindi scivolata via trasversalmente sulla pista. Peccato però che perdendo il controllo, Lorenzo, invece di scivolare tranquillamente sull’asfalto, abbia iniziato a ruzzolare, facendo una serie di giravolte che hanno fatto pestare violentemente allo stesso pilota, la caviglia destra. Jorge ha quindi terminato la giornata acciaccato, per via appunto dell’infortunio.

POLE DI MARQUEZ

Una giornata di cadute quella di oggi, visto l’asfalto bagnato in Australia. Oltre a Lorenzo hanno infatti perso il controllo altri piloti, come ad esempio il campione del mondo in carica Marc Marquez, anch’egli caduto nella FP3, o il nostro italiano Dovizioso, che invece è ruzzolato a terra nella quarta sessione di prove libere. Chi invece è caduto nelle qualifiche è Petrucci, altro centauro italiano della MotoGp. Per la cronaca, alla fine è stato il solito pilota della Honda ufficiale, Marc Marquez, a fare il miglior tempo, con Vinales su Yamaha secondo, Zarco del team Yamah Monster sul gradino più basso del podio, e Iannone che invece ha fermato il cronometro sul quarto tempo. Settimo piazzamento per Valentino Rossi, mentre male Dovizioso, a conferma di una Ducati inguidabile, che ha chiuso all’undicesimo posto assoluto, a più di un secondo di distacco da Marquez. Clicca qui per il video dell’incidente di Lorenzo

