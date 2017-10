Napoli-Inter/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Napoli-Inter: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 9^ giornata di Serie A

21 ottobre 2017 Stefano Belli

Diretta Napoli-Inter, LaPresse

Napoli-Inter, diretta dal signor Banti di Livorno, sabato 21 ottobre 2017 alle ore 20.45, sarà l'anticipo serale della nona giornata del campionato di Serie A. Prima sfida dal sapore di Scudetto in campionato, tra due formazioni che occupano al momento le prime due posizioni in classifica. Otto vittorie su otto per il Napoli di Sarri che mai come quest'anno sembra in grado di proporsi in chiave Scudetto. Gli azzurri forse stanno laciando qualcosa in Europa, ma in Serie A sono stati finora uno schiacciasassi, tra goleade ma anche partite capitalizzate al meglio, come l'uno a zero all'Olimpico di Roma di sabato scorso. Di contro, l'Inter su otto partite disputate ne ha vinte sette, pareggiando solo a Bologna nel primo turno infrasettimanale stagionale. I nerazzurri inseguono dunque i partenopei in classifica a due sole lunghezze di distanza, e vincendo al San Paolo si regalerebbero il primo posto solitario in classifica.

Sorprendente, se si pensa che l'Inter è agli inizi dell'ennesimo ciclo con Luciano Spalletti chiamato a riportare in alto il club dopo diverse stagioni deludenti. Senza considerare che la proprietà cinese sul mercato non ha potuto operare come probabilmente avrebbe voluto, stretta dalla morsa del fair play finanziario. D'altronde il Napoli in casa vince ininterrottamente in impegni ufficiali da sei mesi, gli ultimi punti lasciati sono stati quelli del 2 aprile scorso nell'uno a uno contro la Juventus, quando Hamsik pareggiò il vantaggio di Khedira. Considerando lo scorso campionato, la striscia positiva del Napoli è di tredici vittorie consecutive, con almeno una rete realizzata nelle ultime ventotto sfide disputate tra Serie A, Champions League e Coppa Italia (ultimo match senza gol, Napoli-Atalanta zero a due il 25 febbraio 2017). Numeri che l'Inter dovrà provare a ribaltare, dimostrando che la storia di questo campionato non è ancora scritta.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv dell'incontro Napoli Inter si potrà seguire sui canali 201 (Sky Sport 1 HD), 206 (Sky Super Calcio HD) e 251 (Sky Calcio 1 HD) del satellite, e sul canale Premium Sport HD del digitale terrestre pay. La diretta streaming video via internet del match sarà visibile per gli abbonati Sky sul sito skygo.sky.it e per gli abbonati Mediaset Premium sul sito play.mediasetpremium.it.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER

Rebus Insigne per il Napoli, squadra che vince non si cambia per l’Inter. E’ questa l’indicazione principale a poche ore dal big match del San Paolo, con la capolista che ospita i nerazzurri che inseguono a due soli punti di distanza. Sofferente per un problema muscolare, Lorenzo Insigne potrebbe stringere i denti per giocare la supersfida, ma nel caso non dovesse farcela Sarri ha pronta la carta Zielinski, da affiancare nel tridente a Callejon e Mertens. In difesa confermati Albiol e Koulibaly come centrali e Hysaj e Ghoulam come esterni davanti a Reina, a centrocampo titolari, come nella trasferta di Roma, Allan, Jorginho e Hamsik. Spalletti invece riconfermerà in blocco la squadra che ha strappato con le unghie e con i denti il derby al Milan sabato scorso. Davanti ad Handanovic giocheranno D’Ambrosio a destra e Nagatomo a sinistra, con Skriniar e Miranda difensori centrali. Borja Valero e Gagliardini saranno i due play, Candreva e Perisic gli incursori di fascia con Vecino centrale dietro a Mauro Icardi. (agg. di Fabio Belli)

Formazioni: Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Zielinski. All. Sarri.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Nagatomo; Borja Valero, Gagliardini; Candreva, Vecino, Perisic; Icardi. All. Spalletti.

I NUMERI DI NAPOLI INTER

Il Napoli finora ha sempre vinto in campionato e ha perso due partite su tre nel girone di Champions League. Azzurri vincenti nelle ultime due sfide di Serie A, tre a zero al Cagliari e vittoria di misura sul campo della Roma grazie ad una rete di Lorenzo Insigne. In casa del Manchester City, dopo una mezz'ora difficilissima, la squadra di Sarri ha sfiorato il pareggio, ma la situazione nella corsa agli ottavi di finale, anche in virtù del successo dello Shakhtar Donetsk in casa del Feyenoord, è complicata. Tre vittorie consecutive in campionato per l'Inter che dopo il pareggio di Bologna ha battuto in extremis il Genoa in casa, ha sofferto ma sbancato anche il campo di Benevento per poi vincere, sempre al novantesimo, il derby contro il Milan con una tripletta di Mauro Icardi.

I PRECEDENTI

Le due formazioni si sono incontrare per l'ultima volta a Napoli in campionato il 2 dicembre 2016, con i partenopei che ottennero un'abbondante vittoria con il punteggio di tre a zero. Gol di Zielinski e Hamsik (già nei primi cinque minuti del primo tempo) e di Lorenzo Insigne. All'8 marzo del 2015 risale l'ultimo pareggio, con i gol di Hamsik e Higuain rimontati dalle marcature di Palacio e Icardi su rigore per il due a due finale. L'Inter non espugna lo Stadio San Paolo da vent'anni esatti: il 18 ottobre 1997 i nerazzurri vinsero due a zero con un gol di Galante ed un'autorete di Turrini.

QUOTE E SCOMMESSE

Napoli favorito dai bookmaker per ottenere quella che sarebbe la nona vittoria consecutiva in campionato. Il successo degli azzurri viene quotato 1.62 da William Hill, mentre Bwin propone a 4.25 la quota dell'eventuale pareggio e Betclic propone a 5.25 la quota relativa alla vittoria esterna. L'over 2.5 viene quotato 1.53 da Bet365, mentre Paddy Power propone a 2.50 la quota relativa all'under 2.5

© Riproduzione Riservata.