Pagelle/ Napoli Inter: i voti della partita (Serie A 2017 2018 9^ giornata - primo tempo)

Pagelle Napoli Inter: i voti della partita di Serie A, i giudizi su migliori e peggiori al San Paolo per l'anticipo della 9^ giornata (oggi 21 ottobre)

21 ottobre 2017 Umberto Tessier

Pagelle Napoli Inter - LaPresse

Eccoci puntuali con le pagelle di Napoli-Inter e i voti del primo tempo. Termina in parità la prima frazione tra Napoli ed Inter, grandi protagonisti i rispettivi estremi difensori. Queste le valutazione dei protagonisti in campo dopo i primi quarantacinque minuti. Reina (voto 6,5) poco impegnato si esalta sulla bomba di Borja Valero. Hysaj (voto 6) fa il compitino senza esaltare, può dare di più. Albiol (voto 6) lo spagnolo sbaglia pochissimo, unica macchia la non chiusura su Perisic sul cross per Borja Valero. Koulibaly (voto 7) dalle parti del senegalese non si passa, prova anche a fare gol. Ghoulam (voto 6,5) l'esterno algerino vive un grandissimo momento di forma. Allan (voto 6,5) il brasiliano morde le caviglie a tutti, onnipresente. Jorginho (voto 6) tocca pochissimi palloni rispetto al solito. Hamsik (voto 6,5) bello l'assist per Insigne, cresce di minuto in minuto. Callejon (voto 6) solito grande lavoro anche in fase difensiva, stakanovista. Mertens (voto 5,5) si vede poco il belga, ci ha abituato troppo bene. Insigne (voto 6) era dato in dubbio e invece è in campo, solita qualità. Passiamo ora all'Inter. Handanovic (voto 7) strepitosa la doppia parata prima su Callejon e poi su Mertens. D'Ambrosio (voto 6) partita di lotta non molla un centimetro. Skriniar (voto 6) perde una brutta palla su Koulibaly, in generale non demerita. Miranda (voto 6) mette tutta la sua esperienza al servizio della squadra. Nagatomo (voto 6) partita diligente dell'esterno giapponese. Gagliardini (voto 6) sta chiudendo bene tutte le linee di passaggio. Borja Valero (voto 6,5) grande senso tattico, sfiora la rete trovando sulla sua strada un grande Reina. Vecino (voto 6) si vede poco ma fa buon filtro a centrocampo. Perisic (voto 5) è il grande assente della serata, fuori dal gioco. Candreva (voto 6) il più attivo nel tridente d'attacco. Icardi (voto 5,5) serata difficile per lui, si perde tra Albiol e Koulibaly.

NAPOLI-INTER, I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO NAPOLI 6,5 - Solito possesso palla fatto di grande qualità, deve trovare lo spunto giusto.

MIGLIORE NAPOLI: KOULIBALY 7 - Dalle parti del senegalese non si passa, muro umano.

PEGGIORE NAPOLI: MERTENS 5,5 - Oltre il tiro sul miracolo di Handanovic si vede poco.

VOTO INTER 6 - Ben messa in campo da Spalletti sta giocando unicamente di contropiede.

MIGLIORE INTER: HANDANOVIC 7 - Strepitosa la doppia parata salva risultato, mostruoso.

PEGGIORE INTER: PERISIC 5 - Il grande assente della serata, l'esterno croato non si è visto.

