Pagelle/ Sampdoria Crotone: i voti della partita (Serie A 2017 2018 9^ giornata - primo tempo)

Pagelle Sampdoria Crotone: i voti della partita di Serie A, i giudizi su migliori e peggiori a Marassi per l'anticipo della 9^ giornata (oggi 21 ottobre)

Pagelle Sampdoria Crotone

Una bella Sampdoria liquida il Crotone nel primo tempo. Al Ferraris siamo tre a zero per i blucerchiati di Giampaolo, che sono sempre più vicini ad una vittoria che darebbe consistenza ai sogni europei. La gara comincia con il piede giusto per i padroni di casa, che al terzo passano con l'ex Ferrari: Torreira confeziona un cross al bacio per il compagno, il quale mette dentro con un colpo di testa ravvicinato. I calabresi perdono sicurezza, la Sampdoria si galvanizza e preme. All'undicesimo Zapata viene steso in area da rigore e l'arbitro concede il penalty. Dagli undici metri si presente Fabio Quagliarella, che conferma le sue ottime doti di tiratore. Due a zero Sampdoria e tris con Gianluca Caprari al trentanovesimo. L'attaccante doriano si fa trovare pronto e sotto porta spinge in rete la palla del tre a zero. Nel finale di frazione squillo di Budimir per il Crotone: la traversa dice no.

PAGELLE SAMPDORIA CROTONE: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO SAMPDORIA 7 I blucerchiati danno l'impressione di essere avanti col minimo sforzo. Ormai i ragazzi di Giampaolo giocano a memoria. MIGLIORE SAMPDORIA Torreira 7 Il suo assist iniziale vale il vantaggio doriano. Lavora per la squadra e lotta come un leone. Buon primo tempo. PEGGIORE SAMPDORIA Praet 6 In un primo tempo positivo è quello che si è notato meno. Ha ancora tutto il secondo tempo per entrare nella lista dei protagonisti. VOTO CROTONE 4 Fin dal primo minuto il Crotone ha lasciato il pallino in mano alla Samdporia. Gravissima la mancata reazione allo svantaggio. MIGLIORE CROTONE Budimir voto 6,5 Si sacrifica in fase difensiva e nel finale di primo tempo colpisce una traversa con un inserimento pericoloso. PEGGIORE CROTONE Ceccherini voto 4 Paga a carissimo prezzo le disattenzioni in difesa. Nonè l'unica ad aver approcciato tremendamente alla partita.

