Palermo Novara/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Palermo Novara: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la decima giornata del campionato di Serie B

Palermo Novara sarà diretta dall’arbitro Lorenzo Illuzzi; alle ore 15 di sabato 21 ottobre si gioca per la decima giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Partita interessante: il Palermo, forse la principale candidata alla promozione diretta, si trova attualmente al secondo posto in classifica al pari del Frosinone e con due punti da recuperare alla capolista, mentre il Novara è una delle sette squadre che occupano quello che potremmo definire il centro della graduatoria, con 13 punti. In palio dunque una vittoria importante per entrambe per proseguire nei loro obiettivi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Palermo Novara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Calcio 1, ed è un’esclusiva per gli abbonati al pacchetto Calcio di Sky; il codice d’acquisto per chi non avesse sottoscritto l’abbonamento a questo servizio è 408912 e ci sarà la possibilità di assistere alla partita anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go. Inoltre su Sky Sport 1 e Sky Super Calcio viene trasmesso il programma Diretta Gol Serie B, con highlights e reti in tempo reale da tutti i campi.

IL CONTESTO

Per il Palermo di Bruno Tedino non è un buon momento: i rosanero continuano il loro percorso da imbattuti, ma nelle ultime tre giornate hanno sempre pareggiato e segnato un solo gol (contro il Parma). L’ultima vittoria è del 25 settembre contro la Pro Vercelli; ad ogni modo l’andamento lento delle altre squadre fa sì che il Palermo resti in alta quota in classifica, e del resto anche all’epoca dell’ultima promozione non era partito benissimo, rimontando poi strada facendo. Sta invece bene il Novara, reduce da due vittorie consecutive: i piemontesi hanno battuto la capolista Frosinone e il Brescia (al Rigamonti), non perdono dal 23 settembre (in casa contro l’Avellino) e sembrano aver svoltato, anche se pagano ancora un po’ di discontinuità. Naturalmente fari puntati su Eugenio Corini: l’anno scorso aha allenato il Palermo per poco meno di due mesi, soprattutto è stato il capitano della promozione 2004 e della corsa in Europa, chiudendo con 146 presenze (27 gol) in quattro stagioni.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO NOVARA

Non dovrebbero esserci troppe sorprese nel 3-4-1-2 disegnato da Bruno Tedino, anche se l’imminente turno infrasettimanale potrebbe portare qualche modifica; out Bellusci, al centro della difesa ci sarà Struna con Szyminski che si sposta sul centrodestra, torna invece Thiago Cionek che occuperà il centrosinistra con Pomini tra i pali. A centrocampo Rispolil e Morganella vanno verso la conferma sulle corsie esterne; in mezzo al campo è sicuro del posto Chochev, mentre a fare coppia con il bulgaro - reduce dal gol segnato nelle qualificazioni Mondiali - potrebbe esserci spazio per Gnahoré che al momento è in ballottaggio per una maglia con Murawski, schierato titolare contro il Frosinone. Per quanto riguarda invece l’attacco, Nestorovski giocherà al fianco di uno tra Trajkovski e Embalo, verosimilmente sarà coppia tutta macedone con l’ex Trapani Coronado ad agire in posizione di trequartista.

Corini deve fare i conti con la squalifica di Sciaudone: al centro del campo dovrebbe allora tornare titolare Ronaldo, supportato da Moscati e Casarini. Il dubbio riguarda più che altro il modulo: dopo una serie di partite con il 4-3-3 Corini si è sistemato con il 3-5-2 nella vittoria di Brescia. Pensando alla continuità, in difesa Mantovani e Golubovic affiancheranno Chiosa che è favorito su Troest per comandare il reparto a protezione di Montipò; sulle corsie laterali dunque ci sono Di Mariano e Calderoni, mentre con la difesa a quattro il favorito a destra sarebbe Dickmann e il matchwinner del Rigamonti andrebbe a giocare come esterno nel tridente. A questo proposito, la coppia d’attacco è tutta da scrivere: quasi sicuramente rivedremo come titolare il belgo-marocchino Chajia, al suo fianco è testa a testa tra Chicco Macheda e Alessio Da Cruz.

QUOTE E PRONOSTICI

Le quote per Palermo Novara ci dicono, almeno secondo l’agenzia di scommesse Snai, che i rosanero partono favoriti: per il segno 1 sulla loro vittoria la quota è infatti di 1,75 mentre per il segno 2, che naturalmente identifica la vittoria esterna del Novara, è quotato 5,25. Per il pareggio (segno X) la vincita sarebbe di 3,35 la somma che avrete deciso di giocare; siamo invece a 1,63 su Under e 2,15 su Over; quota Gol a 1,95 e quota NoGol a 1,75.

