Parma Entella/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

21 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Parma Entella, Serie B (Foto LaPresse)

Parma Entella, che verrà diretta dall’arbitro Antonio Di Martino, va in scena alle ore 15 di sabato 21 ottobre; siamo nella decima giornata del campionato di Serie B 2017-2018 e si tratta di una sfida delicata per entrambe le squadre. Un punto di differenza tra le due, per quanto possa valere in una classifica così corta: il Parma è quindicesimo con 11 punti mentre la Virtus Entella, affiancata alla Salernitana, si trova a quota 12. Vincere è importante per entrambe, al momento si guarda più alla salvezza ma sia i ducali che i liguri ambiscono a un posto nella griglia dei playoff per la promozione in Serie A.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Parma Entella è trasmessa in diretta tv su Sky Calcio 5: esclusiva per gli abbonati al pacchetto Calcio della televisione satellitare - in caso contrario il codice per acquistare l’evento è 408923 - e ci sarà come sempre la possibilità di attivare l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video. Il programma Diretta Gol Serie B è invece in onda su Sky Sport 1 e Sky Super Calcio: mostra tutte le azioni salienti in tempo reale dai vari campi, che si passano di volta in volta la linea.

IL CONTESTO

Momento decisamente negativo per il Parma, che va decisamente meglio in trasferta: al Tardini la vittoria manca dal 25 agosto (prima giornata), da allora un pareggio e ben tre sconfitte, ultima delle quali contro il Pescara e terzo risultato negativo in fila (in precedenza c’erano stati i pareggi contro Salernitana e Palermo). La squadra di Roberto D’Aversa è ancora piuttosto discontinua; incassa relativamente poco (10 gol) ma segna con il contagocce, 7 reti messe a segno. La Virtus Entella non perdeva dal 9 settembre, ma nel Monday Night della nona giornata è caduta in casa contro l’Empoli; i liguri però hanno mostrato di essere in salute rimontando due gol di svantaggio nel giro di tre minuti, e hanno segnato 6 gol nelle ultime tre partite. In trasferta hanno però vinto solo una volta (a Cittadella) con due pareggi e la sconfitta di La Spezia; si tratta di una squadra ancora in cerca dell’equilibrio ideale, perchè se i gol segnati sono tanti (14) per contro la difesa fa acqua e ha incassato lo stesso numero di reti.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA ENTELLA

D’Aversa valuta qualche cambio nel suo Parma rispetto alla squadra che ha perso al Tardini contro il Pescara: potrebbe per esempio tornare titolare uno tra Roberto Insigne e Nocciolini, con Baraye che dunque rischia il posto sull’esterno sinistro di un tridente nel quale invece Calaiò va verso la conferma, insieme a Siligardi che come sempre partirà da destra per sfruttare il suo mancino accentrandosi. In mezzo al campo Munari e Barillà scalpitano per una maglia: Scavone il maggiore indiziato a cedere la propria, mentre Scozzarella - davanti alla difesa - e Dezi - potrebbero essere ancora in campo. In difesa invece non dovrebbe cambiare nulla: Iacoponi e Luigi Scaglia agiscono sulle corsie laterali, in mezzo invece capitan Alessandro Lucarelli fa coppia con Gagliolo. In porta ci sarà senza alcuna sorpresa Frattali.

Anche nella Virtus Entella potrebbe esserci qualche elemento nuovo rispetto a lunedì sera: Gianpaolo Castorina ha dubbi soprattutto da centrocampo in su. Simone Palermo per esempio si candida a giocare dal primo minuto, contendendo una maglia a Crimi; verso la conferma capitan Troiano ed Eramo, mentre nel reparto avanzato Nizzetto dovrebbe nuovamente agire come trequartista alle spalle delle due punte. Anche qui le idee del tecnico non sono chiare: sia Giuseppe De Luca che La Mantia hanno segnato contro l’Empoli, ma in ogni caso potrebbe esserci turnover con l’inserimento di Davide Luppi, giocatore importante per la categoria. Non cambia l’assetto difensivo della formazione ligure: Belli e Davide Brivio giocano sugli esterni, Ceccarelli e Pellizzer stringono al centro formando la coppia che proteggerà il portiere Iacobucci, sette partite nel Parma retrocesso dalla Serie A nel 2014-2015.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote previste per Parma Entella ci parlano della formazione di casa come favorita: secondo la Snai infatti il segno 1 per l’affermazione ducale vale 1,65 contro il valore di 5,75 che accompagna l’affermazione dell’Entella, per la quale dovrete giocare il segno 2. Pareggio che è identificato dal segno X e vale 3,45 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto; si punta su pochi gol tanto che la quota Under è 1,63 contro il 2,15 per la quota Over; siamo a 2,05 per Gol e 1,70 per NoGol.

