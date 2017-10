Pescara-Avellino/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pescara-Avellino: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 10^ giornata di Serie B

21 ottobre 2017 Stefano Belli

Diretta Pescara-Avellino, LaPresse

Pescara-Avellino, diretta dal signor Chiffi di Padova, sabato 21 ottobre 2017 alle ore 15.00, sarà una delle sfide del ricco programma della decima giornata d'andata del campionato di Serie B. Scontro tra due squadre a caccia di continuità per iniziare a sognare davvero: può essere questo il motivo dominante della sfida tra Pescara e Avellino. La formazione allenata da Zdenek Zeman continua ad andare avanti tra alti e bassi, pur restando comunque a due lunghezze di distanza dalla coppia delle seconde composta da Frosinone e Palermo e a quattro dall'Empoli capolista. Le due vittorie esterne contro Carpi e Parma sono state intermezzate dal ko interno contro il Cittadella. Il successo di sabato scorso allo stadio Tardini è stato comunque fondamentale, con la formazione abruzzese che sta mettendo in mostra una solidità quasi inedita per le squadre allenate dal tecnico boemo, considerando che la stagione del Pescara era iniziata subendo pesanti rimonte contro Frosinone, Salernitana e Virtus Entella.

L'Avellino invece dopo il brillante successo contro l'Empoli ha subito due pesanti battute d'arresto che hanno lasciato l'amaro in bocca alla formazione allenata da Novellino. A Bari, dopo il gol del vantaggio, è arrivato il doppio colpo pugliese. Ancor più male ha fatto la sconfitta nel derby interno contro la Salernitana: in vantaggio due a zero fino a 18' dal novantesimo, gli irpini sono crollati nel finale subendo tre gol dai granata e restando così in classifica a quota tredici punti, facendosi agganciare proprio dal Pescara. Lo scontro di sabato pomeriggio dirà dunque molto su chi potrà davvero lanciarsi con ambizioni concrete verso l'alta classifica.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Si potrà seguire la partita Pescara Avellino in diretta tv sul canale 254 di Sky (Sky Calcio 4 HD), con tutti gli abbonati alla pay tv satellitare che potranno seguire la diretta streaming video via internet del match collegandosi sul sito skygo.sky.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI PESCARA AVELLINO

Allo stadio Adriatico-Cornacchia si confronteranno queste probabili formazioni: il Pescara affronterà il match con Fiorillo estremo difensore alle spalle di una linea difensiva a quattro con Zampano impiegato come terzino destro, Mazzotta schierato come terzino sinistro, mentre Perrotta e Coda saranno schierati come difensori centrali. Il terzetto di centrocampo sarà formato da Palazzi, il senegalese Kanoute e Brugman, mentre il tridente offensivo titolare sarà composto dal libico Benali, da Pettinari e da Mancuso. Risponderà l'Avellino con il romeno Radu a difesa della porta, mentre il belga Ngawa sarà l'esterno laterale destro di difesa e Rizzato si muoverà sulla fascia mancina. Al centro della retroguardia giocheranno il croato Kresic e Migliorini, mentre al centro della mediana si muoveranno D'Angelo e Di Tacchio. L'esterno destro di centrocampo sarà Laverone, l'esterno sinistro sarà invece Molina, mentre in attacco sarà confermato il tandem composto da Ardemagni e Castaldo.

LA CHIAVE TATTICA

Il 4-3-3 di Zeman è sempre un punto fermo, così come Novellino continua a schierare la squadra con un 4-4-2 che si era dimostrato solido a inizio stagione, ma che dopo le rimonte subite contro Bari e Salernitana ha perso più di qualche certezza. L'ultimo precedente di campionato tra le due squadre risale al tre a due in favore degli abruzzesi datato 20 novembre 2015. I biancazzurri si imposero con le reti di Memushaj su calcio di rigore, Verre e Caprari, con l'Avellino che accorciò il risultato prima con Zito e poi con Mokulu. Al 13 dicembre 2014 risale l'ultimo pareggio (zero a zero) allo stadio Adriatico, l'ultima vittoria irpina in casa pescarese è datata invece 8 aprile 2006, due a zero per i biancoverdi.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker privilegiano gli abruzzesi, con vittoria interna quotata 1.83 da William Hill, mentre Bet365 alza fino a 4.33 la quota relativa al successo esterno della formazione irpina e Betclic propone a 3.80 la quota del pareggio. Over 2.5 proposto a una quota di 1.57 da Bet365, quando ci sono le squadre di Zeman in ballo considerato sempre più probabile rispetto all'under 2.5, quotato 2.35 da Paddy Power.

