Pro Vercelli-Carpi/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pro Vercelli-Carpi: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 10^ giornata di Serie B

21 ottobre 2017 Stefano Belli

Diretta Pro Vercelli-Carpi, LaPresse

Pro Vercelli-Carpi, diretta dall'arbitro Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta, è una partita valida per la decima giornata di Serie B 2017-18 e si giocherà sabato 21 ottobre 2017 alle ore 15.00 presso il Piola di Vercelli. I padroni di casa, dopo un inizio difficile che li ha fatti sprofondare all'ultimo posto in graduatoria, sono reduci da tre risultati utili consecutivi che hanno consentito loro di risalire la china, pur rimanendo in zona retrocessione. Grazie alle roboanti vittorie contro Cesena e Perugia e il pari contro il Bari, la squadra allenata da Gianluca Grassadonia ha contribuito ad accorciare ulteriormente la classifica e contro il Carpi cerca la terza vittoria nelle ultime quattro gare per guadagnare altre posizioni e mettersi in una zona decisamente più tranquilla.

Discorso diverso per la compagine di Antonio Calabro: tre successi nelle prime tre giornate, dopodiché è arrivato un periodo avaro di soddisfazioni che ha fatto precipitare il Carpi dal primo posto a metà classifica, i tre punti sono tornati solamente nell'ultimo turno quando gli emiliani hanno battuto il Cesena nel derby regionale risalendo così in quarta posizione a pari punti con il Venezia, un'altra vittoria li farebbe ulteriormente riavvicinare ai vertici della classifica. Entrambe le squadre hanno un rendimento altalenante sia in casa che in trasferta, dunque il fattore campo non dovrebbe influenzare più di tanto l'inerzia del match.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Si potrà seguire il match Pro Vercelli Carpi in diretta tv sul canale 257 della piattaforma satellitare di Sky che anche per questa stagione propone in esclusiva sulle sue reti tutte le partite del campionato cadetto. La diretta streaming video è disponibile all'indirizzo http://skygo.sky.it oppure scaricando l'app per smartphone e tablet.

LE PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI CARPI

Andiamo a scoprire quali potrebbero essere le scelte di Grassadonia e Calabro per questa gara. La Pro Vercelli potrebbe presentarsi in campo con il seguente undici: Marcone va verso la riconferma tra i pali (anche se non sarà facile battere la concorrenza di Nobile), davanti a lui la difesa a quattro formata dai centrali Legati (una garanzia in Serie B) e Konaté che saranno affiancati dai terzini Mammarella e Berra; a guidare il centrocampo come al solito ci sarà l'espertissimo Vives che potrà contare sul valido aiuto di Germano e Castiglia; il tridente d'attacco sarà guidato dal talentuoso Firenze (tra le sorprese in positivo di questa prima parte di stagione), Bifulco e Morra completeranno il reparto offensivo. Gli ospiti risponderanno con Colombi in porta; difesa a tre con Poli, Sabbione e Ligi che hanno dimostrato di aver raggiunto un'ottima intesa; centrocampo robusto con Jelenic e Pasciuti che scaleranno sulle corsie esterne, in cabina di regia Verna sarà supportato da Saric e Concas; pochi dubbi sulla coppia d'attacco che salvo ripensamenti e imprevisti sarà formata da Mbakogu (miglior marcatore del Carpi con 5 gol in 10 gare ufficiali) e Malcore.

LA CHIAVE TATTICA

Dopo aver cominciato la stagione con un 3-5-2 che ha portato solamente sconfitte alla sua Pro Vercelli, Gianluca Grassadonia è passato a un 4-3-2-1 che è poi diventato un 4-3-3, grazie al cambio di modulo sono cominciate ad arrivare anche le prime soddisfazioni per il club piemontese che grazie a questo nuovo schieramento tattico è riuscito a trovare la via del gol con molta più facilità. Anche Antonio Calabro tende a usare moduli diversi a seconda dei vari impegni, con i suoi giocatori che passano con disinvoltura dal 3-5-2 al 4-3-3, e in qualche caso facendo ricorso anche a uno o più trequartisti tra i centrocampisti e gli attaccanti.

QUOTE E PRONOSTICO

I bookmaker non intendono sbilanciarsi e propongono quote piuttosto prudenti: Unibet propone una vincita pari 2,50 volte la posta in palio per l'1 della Pro Vercelli, leggermente più alta la quota per il risultato di parità (3,00 su WilliamHill) con Bet365 che strizza l'occhio agli scommettitori fissando a 3,20 la quota per il successo esterno del Carpi. Sebbene nelle ultime gare la squadra di Grassadonia abbia trovato spesso e volentieri la via del gol, le agenzie di scommesse on-line tengono anche conto della robusta difesa del Carpi (la terza migliore del campionato di Serie B) per cui su PaddyPower l'Under viene dato a 1,52 contro il 2,45 dell'Over. Su Betclic è anche possibile scommettere sul risultato esatto, vi segnaliamo il 2 a 1 in favore degli ospiti dato a 11,00.

