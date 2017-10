Probabili formazioni/ Napoli Inter: quote, le ultime novità live (Serie A 9^ giornata)

Probabili formazioni Napoli Inter: le quote e le ultime novità sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano sabato al San Paolo nella nona giornata del campionato di Serie A

21 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Napoli Inter, Serie A 9^ giornata (Foto LaPresse)

Napoli Inter si gioca alle ore 20:45 di sabato 21 ottobre ed è il big match nella nona giornata di Serie A 2017-2018. Al San Paolo si affrontano un Napoli a punteggio pieno e che arriva dalla vittoria di Roma, e un’Inter che ha vinto il derby in extremis ed è la prima inseguitrice della capolista, con 2 punti da recuperare e aria di sorpasso. Una sfida spettacolare, cui il duello per la vetta e lo scudetto regala quel pizzico di pepe in più. Sarà pertanto molto importante capire come le due squadre si disporranno sul terreno di gioco, anche perchè entrambi gli allenatori hanno qualche problema; andiamo dunque a leggere in maniera più dettagliata quelle che sono le probabili formazioni di Napoli Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Napoli Inter è stata quotata dalla Snai: per la sfida della nona giornata del campionato di Serie A l’agenzia di scommesse ci dice che il segno 1 (vittoria Napoli) vale 1,65; il segno 2 (segno X) è quotato 4,00 mentre il segno 2 per la vittoria esterna dell’Inter vi permetterebbe di guadagnare 5,00 volte la somma che avrete messo sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER

IL DUBBIO DI SARRI

Le condizioni di Lorenzo Insigne preoccupano: problema all’adduttore nella partita di Manchester, lo scugnizzo di Frattamaggiore rimane in dubbio fino all’ultimo e dunque si apre il grande dilemma sul suo sostituto. Le soluzioni sono almeno tre: quella che va per la maggiore è l’avanzamento di Zielinski nel tridente offensivo, le altre prevedono l’inserimento di Ounas (che ha avuto un ottimo impatto in Champions League) oppure di Giaccherini, quest’ultimo forse il giocatore che ha le caratteristiche migliori per prendere il posto di Insigne. Il resto della formazione non sembra essere in discussione: si è parlato di possibile turnover per Hysaj e Hamsik (dunque sono preallertati Maggio e lo stesso Zielinski, oppure Rog con il polacco avanzato) ma Maurizio Sarri ha più o meno lasciato intendere come in questo momento la priorità sia il campionato e dunque ci aspettiamo sia il terzino albanese che il capitano regolarmente in campo. Allan e Jorginho tornano dal primo minuto nella linea mediana; ovviamente spazio per Raul Albiol e Koulibaly al centro della difesa davanti a Pepe Reina, mentre a sinistra giocherà Ghoulam che sta crescendo tantissimo.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Giovedì Joao Mario è tornato ad allenarsi con la squadra: corre almeno per la panchina, la scelta di Luciano Spalletti potrebbe infatti essere quella di confermare la formazione vista nel derby e dunque un assetto nel quale Matias Vecino è schierato sulla trequarti e Borja Valero è confermato in mediana insieme a Gagliardini. Qualora invece Joao Mario sia titolare, il ballottaggio riguarderà l’uruguaiano e l’ex dell’Atalanta per un posto a centrocampo insieme a Borja Valero; l’altro testa a testa è quello sulla corsia sinistra, dove in questo momento le quotazioni di Nagatomo sono ripresa. Dunque il giapponese potrebbe essere titolare per la seconda volta consecutiva, scalzando Dalbert; dall’altra parte la sorpresa potrebbe essere rappresentata da Joao Cancelo, che ha già giocato uno spezzone di derby. Il portoghese ovviamente non è al meglio e si è visto, dunque più probabilmente sarà ancora in panchina con D’Ambrosio in campo dal primo minuto. Miranda e Skriniar compongono la coppia centrale, Handanovic gioca in porta mentre nel reparto avanzato nessun dubbio, Candreva (in crescita) e Perisic supportano Mauro Icardi, che con la tripletta al Milan è salito a 9 gol in campionato.

IL TABELLINO NAPOLI INTER

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 Lo. Insigne

A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael C., 11 Maggio, 19 Ni. Maksimovic, 21 Chiriches, 6 Mario Rui, 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 30 Rog, 37 Ounas, 15 Giaccherini

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Milik

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 25 Miranda, 37 Skriniar, 55 Nagatomo; 20 Borja Valero, 5 Gagliardini; 87 Candreva, 11 Vecino, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 7 Joao Cancelo, 21 Santon, 13 Ranocchia, 29 Dalbert, 17 Karamoh, 10 Joao Mario, 99 Pinamonti, 23 Eder

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: Vanheusden, Brozovic

© Riproduzione Riservata.