Probabili formazioni Serie A/ I moduli e le scelte: come scenderanno in campo le squadre? (9^ giornata)

21 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Serie A - LaPresse

Si sta avvicinando una nuova giornata di Serie A: andiamo dunque a vedere nel dettaglio le indicazioni più interessanti delle probabili formazioni per tutte le partite di questa nona giornata di Serie A. Le vedremo una per una, dunque innanzitutto ricordiamo che cosa ci attende: alle ore 18.00 di questa sera, sabato 21 ottobre, si comincia con Sampdoria-Crotone, alle ore 20.45 il big-match Napoli-Inter fra le prime due della classifica. Domenica 22 si parte alle ore 12.30 con il derby Chievo-Verona, poi alle ore 15.00 si giocano Atalanta-Bologna, Benevento-Fiorentina, Milan-Genoa, Spal-Sassuolo e Torino-Roma; appuntamento alle ore 18.00 con Udinese-Juventus, infine il posticipo serale sarà Lazio-Cagliari alle ore 20.45.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA CROTONE

Nella Sampdoria dovremmo vedere un 4-3-1-2: in difesa al fianco di Silvestre c’è ancora il dubbio fra Regini e Ferrari come secondo centrale, ma è soprattutto in attacco che Marco Giampaolo deve ancora prendere le proprie decisioni, perché l’unico certo di un posto da titolare sembra essere Zapata, mentre Quagliarella è favorito su Caprari e Ramirez dovrebbe essere il trequartista, ma non è ancora tramontata l’ipotesi Linetty. Nel Crotone Davide Nicola punta sul 4-4-2: a centrocampo Mandragora è favorito su Izco e pure per i calabresi i dubbi si concentrano in attacco, con Trotta e Budimir leggermente favoriti ma insidiati da Simy e Nalini, che sperano di giocare dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER

Lorenzo Insigne ha caratterizzato tutto l’avvicinamento alla partitissima di questa sera e le alternative sono Giaccherini oppure Ounas, a meno di ipotizzare uno stravolgimento del sistema di gioco, che però è difficile da immaginare proprio in vista del big-match contro la prima inseguitrice in classifica. L’altro punto caldo è il centrocampo, dove Maurizio Sarri rimetterà titolare Jorginho in cabina di regia. Per l’Inter, Nagatomo dovrebbe essere ancora preferito a Dalbert come terzino sinistro, poi ci sono i classici dubbi a centrocampo: Vecino dopo l’ottimo derby ha guadagnato credito, in panchina dovrebbe stare Joao Mario che ha da poco recuperato dalla tonsillite, ma se il portoghese trovasse subito spazio il sacrificato potrebbe essere Gagliardini.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO VERONA

Per il derby scaligero in casa Chievo si rivede Meggiorini mentre a centrocampo, anche a causa dei recenti problemi fisici di Hetemaj, potrebbe esserci spazio fin dal primo minuto per Rigoni, già titolare contro il Sassuolo. In attacco invece sembra tutto chiaro, con Birsa alle spalle di Pucciarelli e Inglese. Per quanto riguarda l’Hellas, a centrocampo torna Bruno Zuculini, che sarà titolare. Romulo e Cerci dovrebbero completare il tridente ai fianchi di Pazzini, in vantaggio su Kean per il posto da titolare, ma Romulo potrebbe anche giocare a centrocampo, con l’inserimento in attacco di Verde.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA BOLOGNA

Le certezze dell’Atalanta si concentrano in difesa, dove ci saranno Palomino, Caldara e Masiello davanti a Berisha. Negli altri reparti attenzione al turnover, potrebbe facilmente trovare spazio dal primo minuto chi non è stato titolare in Europa League, a partire dal Papu Gomez e da Kurtic, con in più l’ormai classico ballottaggio fra Petagna e Cornelius. In casa Bologna invece Donadoni ha perso Mbaye, dunque sulla destra ci sarà Torosidis. In attacco Palacio potrebbe nuovamente mandare in panchina Destro, mentre in mediana il dubbio riguarda Poli, non al meglio. Al suo posto è pronto Taider.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO FIORENTINA

Il Benevento di Marco Baroni è in piena emergenza in difesa. Antei è stato espulso con il Verona, Di Chiara è out per problemi muscolari e pure Costa non è al meglio. I centrali dovrebbero dunque essere Venuti e Djimsiti, mentre sulla destra si giocano una maglia Gyamfi e il giovane Gravillon. Per di più, si è fermato di nuovo Ciciretti, per problemi alla caviglia. In attacco le certezze sono Iemmello e Lombardi. Per la Fiorentina, dopo la prova convincente contro l'Udinese, Stefano Pioli confermerà praticamente tutta la squadra. L'unico vero dubbio riguarda Benassi ed Eysseric, mentre in difesa Laurini è favorito su Gaspar come terzino destro.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN GENOA

Vincenzo Montella recupera Kalinic ma potrebbe comunque partire André Silva titolare nell’attacco del Milan, che dovrà fare i conti anche con le fatiche di Europa League. In mezzo torna a disposizione Calhanoglu, ma dovrebbe essere Bonaventura il titolare a fianco di Biglia e Kessié. In difesa pesa invece l’incognita legata a Romagnoli, che non era stato convocato per la partita di giovedì sera. In casa Genoa, Ivan Juric recupera l’ex Lapadula, ma è difficile un suo impiego fin dall'inizio e di conseguenza ci aspettiamo Galabinov confermato titolare, così come l’ottimo Rigoni visto a Cagliari. Cofie ha avuto un attacco febbrile negli ultimi giorni, che lo mette fuori causa dai possibili titolari.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL SASSUOLO

La Spal di Leonardo Semplici deve tornare a fare risultato nel derby regionale e per i ferraresi la buona notizia è il recupero di Borriello in attacco, dove dovrebbe formare con Antenucci la coppia titolare. In difesa invece Salamon rischia il posto dopo l'autogol con il Bologna e potrebbe approfittarne Oikonomou, candidato a togliergli la maglia da titolare. Nel Sassuolo invece Christian Bucchi ha gli uomini contanti in difesa, dove le scelte saranno quasi obbligate. A centrocampo Sensi potrebbe togliere il posto dal primo minuto a Missiroli, mentre in attacco la certezza è Berardi, con Matri e Politano favoriti per le altre due maglie.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ROMA

Tante assenze per Mihajlovic, che punterà su un modulo 4-2-3-1 nel quale in attacco ci sarà grande spazio per gli ex romanisti, certamente Iago Falque e Ljajic ma probabilmente anche il giovane Sadiq, punta centrale in assenza dell’infortunato Belotti, mentre in difesa ci potrebbe essere un dubbio tra Molinaro e Ansaldi. Nel modulo 4-3-3 della Roma ci sono ancora alcuni interessanti modi da sciogliere, come quello fra Strootman e Pellegrini a centrocampo e quello fra Florenzi e Bruno Peres (altro ex) sulla fascia destra, mentre è certamente intoccabile Dzeko, che non potrà tuttavia duellare a distanza con il Gallo granata.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE JUVENTUS

In casa Udinese Luigi Delneri deve valutare le condizioni di Behrami, Danilo e Widmer, tutti reduci da problemi fisici, mentre è fuori causa Stryger Larsen. Le certezze per i bianconeri friulani si concentrano dunque nel reparto d’attacco, dove non dovrebbero esserci dubbi sul tridente composto da Lasagna, Maxi Lopez e De Paul. Per la Juventus Pjanic è tornato, come ha già dimostrato in Champions League, però per Massimiliano Allegri è possibile un turnover praticamente in tutti i reparti. Rischia la panchina Mandzukic, anche perché non ha ancora tirato il fiato dopo il problema fisico in Nazionale, ci saranno invece Dybala e Higuain, entrambi bisognosi di tornare al gol.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO CAGLIARI

Per la Lazio, Simone Inzaghi va verso la conferma dell'undici vittorioso con la Juventus, anche perché un po’ di turnover c’è già stato in Europa League, a partire da Immobile che però in campionato è naturalmente intoccabile. Migliorano le condizioni di Wallace e Felipe Anderson, notizia però utile soprattutto in vista del turno infrasettimanale di mercoledì. Passando al Cagliari, il nuovo allenatore Diego Lopez ritrova Sau in attacco (in ballottaggio con Farias) ma perde Cragno, out per problemi muscolari. Al suo posto in porta ci sarà Rafael. In difesa potrebbe partire dal primo minuto Van Der Wiel, mentre ci attendiamo un ballottaggio tra Andreolli e Ceppitelli.

