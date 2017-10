Probabili formazioni/ Torino Roma: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A 9^ giornata)

Probabili formazioni Torino Roma: diretta tv, orario, le ultime notizie live sugli schieramenti, moduli e titolari per la partita della nona giornata di Serie A

21 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Torino Roma (Foto LaPresse)

Torino Roma è una delle sfide più attese della nona giornata della Serie A 2017-2018, in programma domani pomeriggio domenica 22 ottobre alle ore 15.00. Una classica del nostro calcio, fra due squadre che hanno scritto gloriose pagine di storia. In classifica al momento solo due punti separano le due formazioni, dunque il Torino può senza dubbio puntare alla Europa League, anche se giova ricordare che la Roma ha una partita da recuperare e che i giallorossi hanno il dovere di puntare più in alto. Di certo si prospetta una sfida delicata e con una posta in palio molto importante, vediamo allora come i due allenatori potrebbero decidere di giocare la sfida dello stadio Olimpico-Grande Torino, andando a leggere in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Torino Roma.

DOVE VEDERE TORINO ROMA

Torino Roma sarà trasmessa in diretta tv per tutti gli abbonati alle due televisioni a pagamento: sulla piattaforma satellitare l’appuntamento è su Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD, mentre sul digitale terrestre il canale di riferimento è Mediaset Premium Calcio 1, che è disponibile anche in alta definizione.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ROMA

LE SCELTE DI SINISA MIHAJLOVIC

In casa Torino bisogna fare naturalmente i conti con le tante assenze: in primis il bomber Belotti, ma sono indisponibili anche Lyanco, Barreca, Acquah e Obi. Scelte inevitabilmente ridotte per Sinisa Mihajlovic, uno dei tanti ex che avranno motivazioni speciali per questa partita contro la Roma. Andando però con ordine, partiamo dal portiere che sarà naturalmente Sirigu; davanti a lui ci attendiamo una difesa a quattro con De Silvestri a destra, N’Koulou e Moretti centrali, infine Molinaro oppure Ansaldi come terzino sinistro, con l’italiano che appare leggermente favorito; Rincon e Baselli formeranno una coppia in mediana capace di coniugare quantità e qualità; in attacco è il festival degli ex, in particolare gli attesissimi Iago Falque e Ljajic, che insieme a Niang andranno a comporre il terzetto sulla trequarti alle spalle della punta centrale, che in assenza di Belotti potrebbe essere Sadiq, altro ex della Roma, anche se il giovane attaccante è in ballottaggio con Berenguer. Tra gli ex non va dimenticato nemmeno Burdisso, che però dovrebbe accomodarsi in panchina.

LE SCELTE DI EUSEBIO DI FRANCESCO

Eusebio Di Francesco punterà senza ombra di dubbio sul 4-3-3, ma qualche dubbio sugli interpreti rimane, fra assenze e magari un po’ di turnover dopo la battaglia di mercoledì sera a Londra. In difesa le certezze sono naturalmente Alisson in porta, la coppia centrale con Fazio e Juan Jesus (a causa dell’infortunio di Manolas) e Kolarov come terzino sinistro, già fondamentale contro il Chelsea. Ci potrebbe essere invece un dubbio a destra tra Florenzi e l’ex Bruno Peres, sempre che i due non giochino insieme, avanzando l’azzurro e sacrificando El Shaarawy. Facciamo dunque subito un salto in attacco, dove le certezze sono Dzeko (e ci mancherebbe…) e Perotti, mentre per la terza maglia a disposizione ci sono appunto El Shaarawy, l’avanzamento di Florenzi e Under, più difficilmente Gerson che prima di mercoledì non giocava titolare da dicembre. Ci resta il centrocampo, dove sono sicuri del posto Nainggolan e De Rossi, che ha riposato a Stamford Bridge; resta il dubbio Strootman-Pellegrini, che probabilmente sarà deciso in base alle condizioni dei due, entrambi da poco usciti da un infortunio.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ROMA

TORINO (4-2-3-1): Sirigu; De Silvestri, N’Koulou, Moretti, Molinaro; Rincon, Baselli; Iago Falque, Ljajic, Niang; Sadiq. All. Mihajlovic.

A disposizione: Milinkovic-Savic, Ichazo, Bonifazi, Burdisso, Ansaldi, Gustafson, Valdifiori, Berenguer, Boyé, Edera.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Lyanco, Barreca, Belotti, Acquah, Obi.

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Strootman, De Rossi, Nainggolan; Perotti, Dzeko, El Shaarawy. All. Di Francesco.

A disposizione: Skorupski, Lobont, Moreno, Karsdorp, Castan, Bruno Peres, Gonalons, Pellegrini, Gerson, Under, Schick.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Manolas, Defrel, Emerson.

