Pronostici Serie A/ Quote e scommesse sulle partite (9a giornata stagione 2017-2018)

Pronostici Serie A quote e scommesse sulle partite (9a giornata stagione 2017-2018). Andiamo a cercare di prevedere le sfide in programma nelle prossime ore: ecco quote e consigli

21 ottobre 2017 Davide Giancristofaro

Dybala, attaccante Juventus - LaPresse

E’ tutto pronto per una nuova giornata del campionato di Serie A. Dopo le varie sfide di Champions League e di EuroLeague, spazio al nono turno del campionato di calcio 2017-2018. Si comincia con i due anticipi di sabato, fra cui il big match Napoli-Inter, per terminare poi domenica con il classico posticipo delle ore 20:45. Andiamo quindi a vedere i pronostici in vista delle dieci sfide in programma nelle prossime ore.

PRONOSTICI SERIE A: QUALI RISULTATI PER IL NONO TURNO?

Si inizia, come dicevamo, con l’anticipo delle ore 18:00, quello fra la Sampdoria e il Crotone in programma allo stadio Marassi. La squadra di Giampaolo è senza dubbio una delle grandi sorprese di questo avvio di stagione, e ovviamente la vittoria blucerchiata è quella più quotata: difficile che i calabresi vadano a fare punti a Genova, tenendo conto che dopo otto turni sono appena a quota 6 in classifica. Il sabato si chiuderà con Napoli-Inter, sfida show del San Paolo delle ore 20:45. Partenopei leggermente favoriti, visto che giocheranno fra le mura di casa, ma l’Inter è una squadra cinica e compatta, e soprattutto gli azzurri potrebbero non avere Lorenzo Insigne fra le proprie fila: attenzione quindi alle sorprese, magari ci può scappare un pareggio. La domenica di Serie A si inaugurerà come al solito alle ore 12:30, con l’anticipo dello stadio Bentegodi fra i padroni di casa del Chievo Verona e gli ospiti dell’Hellas, il classico derby scaligero: attenzione alla squadra di Pecchia che potrebbe tirare fuori l’orgoglio nella stracittadina, tra l’altro, dopo aver vinto lo scorso weekend contro il Benevento, primo successo stagionale. Proseguiamo con Spal-Sassuolo, match che si giocherà a Ferrara alle ore 15:00: puntiamo sui biancoazzurri, anche perché i neroverdi stanno vivendo un campionato davvero difficoltoso, avendo totalizzato fin qui appena 5 punti, proprio gli stessi degli avversari. Sempre domenica pomeriggio si terrà la partita fra Benevento e Fiorentina: campani ultimissimi in classifica, ancora a quota zero, e difficilmente riusciranno a fare punti contro la squadra allenata da Sergio Pioli che a nostro avviso dovrebbe tornare a Firenze con i tre punti in tasca. Bellissima la gara dell’Olimpico fra i padroni di casa del Torino e la Roma.

Dopo la sconfitta con il Napoli fra le mura domestiche, i giallorossi vogliono tornare subito a fare punti, ma non sarà così semplice: il 2 è il risultato più quotato, ma ci stuzzica molto il pareggio, anche perché la squadra di Mihajlovic ha sin qui totalizzato 13 punti, un bel bottino tenendo conto che la Roma è a quota 15, anche se con un match in meno. L’Atalanta torna all’Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo per sfidare il Bologna dalle ore 15:00: nerazzurri reduci dalla sconfitta di Genova contro la Samp, e proprio per questo puntiamo su una vittoria della squadra di Gasperini, vogliosa di tornare subito alla vittoria dopo il passo falso di domenica. Dopo la sconfitta nel derby, che segue quelle contro Roma e Sampdoria, il Milan dovrà per forza tornare a vincere, sia per tranquillizzare la piazza, quanto soprattutto per la classifica, che inizia ad essere già compromessa: domenica pomeriggio a San Siro arriverà il Genoa, e l’unico risultato ammesso è l’1. Il primo dei due posticipi della nona giornata sarà quello delle ore 18:00 dello stadio Friuli fra l’Udinese e la Juventus; una gara che regalerà senza dubbio qualche insidia ai campioni d’Italia in carica, ma la Signora deve reagire, e a nostro avviso alla fine trionferà. Infine, la sfida delle 20:45 fra Lazio e Cagliari, partita da uno fisso tutta la vita.

© Riproduzione Riservata.