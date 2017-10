Pronostico Napoli Inter/ Il punto di Tarcisio Burgnich (esclusiva)

Pronostico Napoli Inter: intervista esclusiva a Tarcisio Burgnich in vista della partita tra Napoli e Inter, prevista per la nona giornata del campionato di Serie A 2017-2018.

21 ottobre 2017 INT. Tarcisio Burgnich

Pronostico Napoli Inter (LaPresse)

PRONOSTICO NAPOLI INTER. La nona giornata del campionato di Serie A verrà aperta dalla partita Napoli Inter, il big match previsto oggi sabato 21 ottobre 2017 alle ore 20.45 al San Paolo. La sfida si annuncia caldissima visto che in campo vedremo due delle squadre più in forma di questa prima parte della stagione del campionato italiano: la compagine azzurra infatti nonostante le debacle in Champions League è primo in classifica a pieni punti, mentre i nerazzurri di Spalletti sono secondi a 22 punti e con alle spalle ben tre successi di fila. La sfida quindi si annuncia davvero equilibrata anche se, complice il calore del pubblico campano, la formazione azzurra di Maurizio Sarri pare avere qualcosa in più da dimostrare. Per presentare questa sfida al San Paolo abbiamo sentito Tarcisio Burgnich, doppio ex di questo match tanto atteso: eccolo in questa intervista esclusiva al sussidiario.net.

Che partita sarà? Dovrebbe essere un incontro equilibrato tra due ottime squadre. L'Inter ha anche calciatori più forti sotto il profilo tecnico del Napoli. Il Napoli però è più squadra e sta giocando benissimo.??La fatica di Champions potrebbe farsi sentire per gli azzurri di Carri? No non ci credo. Quando giocavo io poi facevamo tante partite tra campionato, nazionale, coppe, avevamo rose meno grandi ma non c'era nessun problema.

Il primo test per il Napoli a caccia dello scudetto? Credo che il Napoli abbia già dimostrato tutto il suo valore col successo con la Roma, disputando un grande incontro. Questa sarà un'ulteriore prova nella via per lo scudetto che alla fine dovrebbero giocarsi lo stesso Napoli, la Juventus e l'Inter.

Se Insigne non ce la facesse chi giocherà? Non lo so, ma non c'è nessuno meglio di Sarri nel mettere in campo la formazione migliore del Napoli.

Spalletti confermerà la formazione del derby? Credo che sia inevitabile, del resto i giocatori che hanno fatto bene col Milan meritano la riconferma.

Si aspetta un ingresso di Eder nel corso della partita? Dipenderà da quello che succederà nel corso dell'incontro, da come si evolverà questo match.

Per l'Inter sarà il primo vero esame importante del campionato sulla via dello scudetto? Sarà così, l'Inter a Napoli avrà un esame importante, dovrà confermare tutto quello di buono fatto vedere finora in queste prime giornate del campionato.

Un giudizio su Icardi. E' fortissimo, un centravanti di grandi qualità tecniche, con un senso del gol straordinario. C'è da dire però che quando giocavo io per gli attaccanti era molto più difficile segnare. Adesso si incontrano difensori non molto bravi spesso. Allora si marcava a uomo, si stava incollati agli attaccanti fino in fondo, non gli si dava respiro e per loro era molto più dura segnare!

Il suo pronostico su quest'incontro. Ho giocato per l'Inter dove ho vinto tantissimo. Sono stato a Napoli tre anni e mi sono trovato benissimo. Credo in ogni caso che sia difficile fare un pronostico preciso. Potrebbe essere alla fine un pareggio.

(Franco Vittadini)

© Riproduzione Riservata.