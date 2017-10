Rende-Paganese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

21 ottobre 2017 Stefano Belli

Diretta Rende-Paganese, LaPresse

Rende-Paganese, diretta dal signor Moriconi di Roma 2, sabato 21 ottobre 2017 alle ore 14.30, sarà una delle partite del vasto programma della decima giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C. Match interessante tra due formazioni sulla carta a caccia di una tranquilla salvezza in questa stagione, ma che stanno giocando un torneo abbastanza diverso in questa fase iniziale della stagione. Nonostante lo status da neopromossa, il Rende ha iniziato in maniera convincente e dopo una fase di smarrimento sembra aver ritrovato anche una discreta continuità. Dopo aver spezzato un periodo di crisi battendo il Catanzaro in casa, il Rende infatti ha ottenuto lo scorso weekend un buon pareggio a reti bianche in casa di un'altra neopromossa, il Bisceglie, risultato che ha portato i calabresi a quota undici punti in classifica: al momento, al decimo posto, occuperebbero l'ultima piazza utile per partecipare ai play off per la Serie B.

Sono invece salite a sette le partite senza vittoria per la Paganese, che in casa contro la Virtus Francavilla sabato scorso ha ottenuto il suo terzo pareggio consecutivo. Due a due il risultato finale con la Paganese per due volte in svantaggio (doppietta di Sicurella per i pugliesi) e capace però di rimontare per due volte, prima con Talamo e poi con Regolanti. Con sette punti i campani hanno due lunghezze di vantaggio nel girone C sul terzetto delle ultime classificate, al momento composto dalla Sicula Leonzio, dal Fondi e dal Cosenza a cinque punti.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Non ci sarà diretta tv sui canali in chiaro oppure a pagamento di Rende Paganese, ma si potrà vedere l'incontro in diretta streaming video via internet, per coloro che avranno un abbonamento al portale o acquisteranno l'evento singolo sul sito www.elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI RENDE PAGANESE

Le probabili formazioni che si sfideranno nel primo pomeriggio di sabato. Il Rende giocherà con Forte a difesa della porta e una difesa a tre composta da Sanzone, Marchio e Pambianchi. A centrocampo il marocchino Laaribi sarà affiancato da Boscaglia e Franco, mentre il francese Blaze sarà l'esterno mancino di centrocampo, con Viteritti sulla fascia opposta. In attacco confermato il tandem con Vivacqua e l'argentino Actis Goretta schierati dal primo minuto. Risponderà la Paganese con il senegalese Gomis dietro una difesa a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Pavan, Carini, Meroni e Della Corte. A centrocampo si muoveranno Tascone, Bensaja e Carcione, in attacco nel tridente offensivo ci sarà invece spazio per Talamo, Cesaretti e Scarpa.

LA CHIAVE TATTICA

I moduli utilizzati dai due allenatori saranno il 3-5-2 per il Rende di Trocini e il 4-3-3 per la Paganese di Favo. Nessun precedente recente tra le due formazioni col Rende che è rimasto per circa un decennio lontano dal calcio professionistico. La Paganese ha già affrontato due formazioni calabresi in questa stagione, vincendo a Cosenza e perdendo sul campo della Reggina. Per il Rende si tratta invece del primo incrocio contro una formazione campana nel corso di questa stagione.

QUOTE E PRONOSTICO

Fattore campo decisivo per le agenzie di scommesse per considerare il Rende favorito, con vittoria calabrese quotata 2.10 da Paddy Power, mentre Bet365 fissa a 3.10 la quota del pareggio e Betclic propone a 3.4.0 l'eventuale colpaccio campano. L'over 2.5 nel match viene proposto ad una quota di 2.25 da Paddy Power, Bet365 quota invece 1.62 l'eventuale successo esterno della Paganese.

