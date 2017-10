Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi (9^ giornata, oggi)

Risultati Serie A: classifica aggiornata, diretta gol live score dei due anticipi della 9^ giornata. Sabato 21 ottobre si giocano Sampdoria Crotone e il big match tra il Napoli e l'Inter

21 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Risultati Serie A: il big match della 9^ giornata è Napoli Inter (Foto LaPresse)

La Serie A 2017-2018 riparte dai due anticipi di sabato 21 ottobre: ancora una volta avremo ancora due anticipi, ma questa volta nessun posticipo del lunedì perchè arriva subito un altro turno infrasettimanale. Dunque le due partite che si giocano oggi per aprire la nona giornata del massimo campionato sono previste agli orari consueti: alle ore 18 si alza il sipario con Sampdoria-Crotone, alle ore 20:45 c’è già una grande sfida in Napoli-Inter.

RISULTATI SERIE A, SFIDA AL VERTICE

Ovviamente i riflettori sono puntati sul San Paolo, dove si affrontano la prima e la seconda della classe che, separate da due punti in classifica, hanno scavato il vuoto. Naturalmente un’occasione buona per una rimonta delle inseguitrici, ma il Napoli potrebbe andare in fuga: finora i partenopei le hanno vinte tutte, vanno verso la nona vittoria consecutiva e battendo anche l’Inter si porterebbero a +5 sulla seconda (e anche domani sera il distacco resterebbe comunque questo). Da parte loro i nerazzurri ci credono: sognano di espugnare il San Paolo e, per la prima volta in questo campionato - a parte le primissime giornate - portarsi in testa al campionato legittimando così le ambizioni di scudetto, anche se forse la banda di Luciano Spalletti non partiva con i pieni favori del pronostico alla vigilia della stagione.

LA PARTITA DI GENOVA

La Sampdoria sta per il momento confermando di essere una squadra capace di giocarsi le posizioni europee: con la vittoria in rimonta sull’Atalanta, i blucerchiati si sono portati al sesto posto della classifica scavalcando anche il Milan, e arrivando subito sotto la Roma contro cui devono recuperare la partita di inizio stagione (lo faranno in casa). Marco Giampaolo sogna, perchè la sua formazione ha un anno di esperienza in più e sembra finalmente essere rodata, anche se deve limitare qualche pausa di rendimento di troppo; l’avversaria odierna è un Crotone che sta bene e lo ha dimostrato anche la scorsa domenica, quando ha messo sotto il ben più quotato Torino. Tuttavia il gol subito in pieno recupero è costato due punti: anche l’anno scorso gli squali avevano perso occasioni nei finali di partita, per Davide Nicola un aspetto da migliorare considerando che la salvezza si giocherà, ancora una volta, sui dettagli minimi.

RISULTATI SERIE A 2017-2018, 9^ GIORNATA

Sabato 21 ottobre

ore 18:00 Sampdoria-Crotone

ore 20:45 Napoli-Inter

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 24

Inter 22

Lazio, Juventus 19

Roma* 15

Sampdoria*, Bologna 14

Torino 13

Chievo, Milan 12

Fiorentina 10

Atalanta 9

Cagliari, Crotone, Verona, Udinese 6

Genoa, Sassuolo, Spal 5

Benevento 0

