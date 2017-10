RISULTATI SERIE B / Classifica aggiornata: così gli anticipi, diretta gol live score (10^ giornata, oggi)

Risultati Serie B: classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite della 10^ giornata, oggi 21 ottobre gli ultimi nove match dopo i due anticipi

21 ottobre 2017 - agg. 21 ottobre 2017, 11.58 Claudio Franceschini

Risultati Serie B 2017-2018: l'Empoli è capolista (LAPRESSE)

Cremonese e Bari vincono e convincono negli anticipi della decima giornata del campionato di Serie B e adesso mettono il fiato sul collo dell’Empoli. A Cremona c'è il pubblico delle grandi occasioni per la sfida contro il Brescia. La città è blindata per il derby con le rondinelle allo stadio Zini. In campo è la formazione di Tesser a imporsi: i grigiorossi partono subito col piede giusto, approcciando con maggiore rabbia agonistica e convinzione. Al trentasettesimo è Piccolo ad insaccare il pallone del vantaggio, poi Claiton chiude al settantesimo. Nella sfida giocata al San Nicola, invece, ci sono stati ben sei gol. Il Bari parte male e dopo un minuto è già sotto. La remuntada si completa con uno splendido poker che vale i tre punti ai biancorossi. Il Cittadella accorcia le distanze nel finale, rendendo meno pesante il passivo. Questi i primi verdetti del week end, ma la Serie B torna in campo oggi pomeriggio con le altre partite. (Agg. Jacopo D’Antuono)

IL PROGRAMMA DELLE PARTITE (SERIE B 10^ GIORNATA)

La Serie B 2017-2018 entra nella sua decima giornata: venerdì 20 ottobre si sono giocate due partite, che anticipano un turno che si concluderà interamente oggi pomeriggio visto che ancora una volta è previsto un infrasettimanale che accompagnerà quello di Serie A. Andiamo dunque a presentare le sfide del sabato pomeriggio, dopo avere ricordato che ieri si sono giocate alle ore 19 allo Zini Cremonese-Brescia 2-0 e alle ore 21 al San Nicola Bari-Cittadella 4-2. Oggi alle ore 15 l'appuntamento è invece con: Cesena-Foggia, Palermo-Novara, Parma-Entella, Pescara-Avellino, Pro Vercelli-Carpi, Salernitana-Frosinone, Spezia-Perugia, Ternana-Ascoli e Venezia-Empoli. RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B

LA SITUAZIONE

Come abbiamo detto a margine del Monday Night di Chiavari, la classifica come si presentava alla vigilia di questo turno di Serie B è cortissima: l’Empoli è riuscito a portarsi in testa con due punti di vantaggio su Palermo e Frosinone, ma alle spalle di questo ideale terzetto sta succedendo di tutto, a partire naturalmente dalle vittorie di Cremonese e Bari che formano almeno per qualche ora la nuova coppia al secondo posto con 16 punti. Ovvero, altre due squadre che inseguono con 14 punti e poi addirittura cinque che si trovano a quota 13 punti (erano sette), con la possibilità di entrare in zona promozione diretta con una semplice vittoria. Il campionato cadetto è sempre stato piuttosto equilibrato e con una classifica corta e aperta a ogni tipo di soluzione fino alle ultime giornate, ma forse quest’anno è qualcosa che va anche al di là: prova ne sia il fatto che nemmeno la capolista riesca a tenere una media di almeno due punti per partita, e che anche in fondo si siano date tutte una svegliata, come dimostra anche il fatto che il Cesena, ultimo nella graduatoria, ha comunque raccolto 7 punti.

I BIG MATCH

Ci attendono alcune partite decisamente interessanti in quersto sabato pomeriggio per la Serie B, ad esempio quello fra Venezia ed Empoli, che l'anno scorso erano separati da ben due categorie, con i lagunari in Serie C e i toscani invece in Serie A, mentre ora l'Empoli ha subito lanciato la propria candidatura per un immediato ritorno in Serie A ma pure il Venezia sembra intenzionato a provarci, forte di alcuni recenti precedenti di doppie promozioni, come ad esempio Spal e Benevento nello scorso campionato. Molto interessanti naturalmente anche la trasferta del Frosinone sull'ostico campo di una imprevedibile Salernitana e il match del Palermo allo stadio Barbera contro il Novara, ma a dire la verità con una classifica ancora così corta ogni incontro può avere riflessi a volte anche imprevedibili.

SERIE B 2017-2018, 10^ GIORNATA

Ore 15.00

Cesena-Foggia

Palermo-Novara

Parma-Entella

Pescara-Avellino

Pro Vercelli-Carpi

Salernitana-Frosinone

Spezia-Perugia

Ternana-Ascoli

Venezia-Empoli

CLASSIFICA SERIE B 2017-2018

Empoli 17

Cremonese, Bari 16

Palermo, Frosinone 15

Venezia, Carpi 14

Perugia, Pescara, Cittadella, Avellino, Novara 13

Salernitana, Entella 12

Parma 11

Ternana, Brescia, Spezia, Foggia 10

Pro Vercelli, Ascoli 9

Cesena 7

