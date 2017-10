Risultati Serie C / Classifica aggiornata, live score: le partite del Gruppo C (10a giornata)

21 ottobre 2017 Davide Giancristofaro

Caturano, Lecce - LaPresse

Proseguirà quest’oggi la decima giornata del campionato di Serie C 2017-2018. In campo, precisamente, tutte le squadre del Girone C, quello costituito dai club del sud dell’Italia, ad eccezione del posticipo di lunedì sera fra Trapani e Catanzaro. Andiamo quindi a vedere il programma completo di questo gruppo, con fischio di inizio alle ore 14:30, e chiusura con i due posticipi delle ore 20:30.

IL PROGRAMMA E I RISULTATI DI SERIE C

LA 10A GIORNATA DEL GIRONE C

Il Girone C è senza dubbio uno dei più interessanti dell’intera stagione di Serie C, visto che al comando troviamo il Lecce a quota 20 punti, seguito dal Catania, che si trova invece a 19. E i salentini saranno impegnati quest’oggi in un big match, precisamente la sfida di Matera delle ore 20:30. Si tratta senza dubbio dell’incontro più interessante del girone, visto che i lucani sono al quarto posto assoluto in graduatoria a quota 16, a solo tre lunghezze dalla vetta, e un successo potrebbe cambiare il volto della classifica. Il Catania, secondo a 19 ma con 8 partite disputate, giocherà invece in casa il derby contro la Sicula Leonzio, 17esima a sei punti. Il terzo posto è invece occupato dal Monopoli, che alle 14:30 ospiterà in Puglia la Reggina, nona a quota 12, e senza dubbio altro affascinante match di questa decima giornata. In quinta posizione, a quota 16 punti, troviamo un’altra squadra pugliese, la Virtus di Francavilla, che quest’oggi però riposerà. Al sesto posto, con quattordici punti ottenuti in nove gare, c’è invece il Siracusa, impegnato in trasferta a Caserta contro i padroni di casa della Casertana, quattordicesimi in classifica a quota sette lunghezze. Settimo posto per il Trapani, impegnato nel posticipo di lunedì sera, mentre all’ottavo piazzamento c’è il Bisceglie (12 punti in 8 gare), che giocherà a Cosenza, fanalino di coda del Gruppo C, a quota 5 punti in otto partite. Proseguiamo il programma odierno con la sfida dei calabresi del Rende, piazzati a metà classifica, al decimo posto con undici punti, che alle 14:30 ospiteranno la Paganese, quattordicesima a quota sette. Undicesimo piazzamento per il Catanzaro, che sfiderà il Trapani lunedì sera in Sicilia, mentre lo Juve Stabia, dodicesimo in classifica, giocherà in Sicilia, precisamente ad Agrigento, contro l’Akragas, squadra di casa. A chiusura della decima giornata del Girone C della Serie C, la sfida fra la Fidelis e il Fondi ad Andria, rispettivamente sedicesima e diciottesima forza del gruppo.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA

GIRONE C

14:30 Akragas-Juve Stabia

14:30 Monopoli-Reggina

14:30 Rende-Paganese

16:30 Cosenza-Bisceglie

16:30 Casertana-Siracusa

16:30 Andria BAT-Fondi

20:30 Catania-Sicula Leonzio

20:30 Matera-Lecce

Classifica: Lecce 20, Catania 19, Monopoli 18, Matera 16, Virtus Francavilla 15, Siracusa 14, Trapani 14, Bisceglie 12, Reggina 12, Rende 11, Catanzaro 10, Juve Stabia 9, Akragas 9, Casertana 7, Paganese 7, Andria BAT 6, Sicula Leonzio 6, Fondi 5, Cosenza 5

