Salernitana-Frosinone/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Salernitana-Frosinone: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 10^ giornata di Serie B

21 ottobre 2017 Stefano Belli

Diretta Salernitana-Frosinone, LaPresse

Salernitana-Frosinone, diretta dal signor Serra di Torino, sabato 21 ottobre 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida di grande interesse nel programma della decima giornata d'andata del campionato di Serie B. Il Frosinone si presenta alla trasferta di Salerno a digiuno di vittorie da quattro partite, e col primo posto perduto in favore dell'Empoli nella scorsa giornata di campionato. Ko nelle ultime due trasferte di Perugia e Novara, i ciociari hanno pareggiato zero a zero le prime due partite disputate nel nuovissimo stadio Benito Stirpe, fiore all'occhiello per il club ma in cui i gol non vogliono proprio arrivare. Niente reti nei match contro Cremonese e Palermo, con i siciliani che dividono con i gialloazzurri la quinta piazza a quota quindici punti. Classifica cortissima, se si pensa che tra il Frosinone secondo e la Salernitana quattordicesima ci sono solamente due punti di differenza e che, con una vittoria, i campani aggancerebbero i diretti avversari di giornata in classifica.

La Salernitana è d'altronde reduce dalla prima vera giornata esaltante della sua stagione: i campani al settantaduesimo minuto di gioco erano sotto due a zero nel derby contro l'Avellino, partita sempre importante anche e soprattutto per il morale dei tifosi. Nei restanti ventidue minuti, considerando i 6' di recupero, i granata hanno completamente ribaltato il risultato, con i gol di Rodriguez, Sprocati e Minala che hanno fatto impazzire il settore ospite. Una botta d'adrenalina importante per una Salernitana che anche a Parma aveva rimontato due gol, fermandosi però al pareggio nonostante la doppia superiorità numerica. Fare risultato anche contro il Frosinone in casa, significherebbe lanciarsi e candidarsi in piena regola per un posto nei play off.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Per vedere la sfida Salernitana Frosinone in diretta tv occorrerà un abbonamento Sky per collegarsi sul canale Sky Calcio 2 HD (numero 252 del satellite), oppure ci si potrà collegare, per vedere il match in diretta streaming video via internet, sul sito skygo.sky.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA FROSINONE

Allo stadio Arechi di Salerno scenderanno in campo queste probabili formazioni: Salernitana schierata con il serbo Radunovic a difesa della porta e una difesa a tre composta da Vitale, Schiavi e Mantovani. A centrocampo mancherà il match winner dell'emozionante partita vinta ad Avellino, Joseph Minala, squalificato per l'espulsione a fine partita. Al suo posto sull'out di destra giocherà Bocalon, col belga Kiyine sulla corsia laterale mancina e Bernardini al fianco del ghanese Odjer nella zona centrale della mediana. Sprocati sarà confermato come trequartista alle spalle dello spagnolo Alejandro Rodriguez e di Rosina, titolari nel tandem offensivo. Risponderà il Frosinone con Bardi in porta dietro la difesa a tre con Ariaudo, lo sloveno Krajnc e Terranova schierati dal primo minuto. A centrocampo spazio per Sammarco, Brighenti e Mirko Gori, mentre Matteo Ciofani giocherà sull'out di destra e Crivello sarà invece chiamato a presidiare la fascia sinistra. In attacco, al fianco di Daniel Ciofani giocherà Ciano.

LA CHIAVE TATTICA

Il 3-4-1-2 ha regalato un importante soddisfazione al tecnico granata Bollini, che in questa stagione non è riuscito però ancora a trovare un modulo di riferimento. Al contrario del Frosinone, col 3-5-2 di Longo che nelle ultime partite ha fatto però registrare importanti problemi difensivi. L'ultimo precedente a Salerno tra le due squadre risale al 1 maggio scorso, col Frosinone vincente tre a uno con i gol di Mazzotta e Ciofani e un'autorete di Bittante, e la Salernitana capace solo di accorciare le distanze nel finale con Coda su rigore.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker, lievissimi favori del pronostico nonostante il fattore campo avverso per il Frosinone, la cui vittoria viene quotata 2.60 da William Hill, mentre Bwin fissa a 3.20 la quota relativa al pareggio e Bet365 offre a 2.87 la quota relativa all'affermazione interna del campani. Over 2.5 quotato 2.15 da Paddy Power, Bet365 quota invece 1.66 l'under 2.5. L'ultimo successo interno dei campani contro i ciociari è relativo al campionato di Lega Pro 2013/14, con un gol a un minuto dal novantesimo di Mendicino che regalò il successo di misura ai granata, il 24 novembre del 2013.

© Riproduzione Riservata.