Sampdoria Crotone/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Sampdoria Crotone info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live della partita di Serie A, anticipo della 9^ giornata

Sampdoria Crotone, diretta dall’arbitro Calvarese, si gioca sabato 21 ottobre 2017 alle ore 18.00, ed è valido come primo anticipo per la nona giornata del campionato di Serie A. La Sampdoria di Marco Giampaolo si è resa protagonista di un ottimo inizio di stagione: i blucerchiati infatti sono sesti in classifica con 14 punti e una partita ancora da recuperare, quella contro la Roma che precede di un solo punto la Sampdoria e dunque potrebbe anche essere scavalcata dai doriani, che in ogni caso si godono una posizione che al termine del campionato darebbe la qualificazione alla prossima edizione della Europa League. Sulla carta questo è un turno favorevole, di cui i ragazzi di mister Giampaolo dovranno fare tesoro per rendere ancora più bella la situazione in classifica della Sampdoria.

Il Crotone di Davide Nicola ha 6 punti in classifica: se il campionato finisse oggi, i calabresi sarebbero salvi. L’obiettivo naturalmente è quello: dopo il “miracolo” con incredibile rush finale negli ultimi due mesi della scorsa Serie A, il Crotone quest’anno è partito meglio, dimostrando che un anno di esperienza nella massima categoria è prezioso. Certo, il cammino è ancora lunghissimo e la battaglia sarà dura, perché ci sono moltissime formazioni all’incirca sullo stesso livello. Ecco perché per il Crotone ottenere un risultato positivo in una trasferta difficile come quella di Marassi (dove non saranno in tanti a fare punti) potrebbe avere un grande valore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Sampdoria Crotone sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Sky sui canali Sky Super Calcio HD (il numero 206) e Sky Calcio 1 HD (numero 251): telecronaca naturalmente dalle 18.00. I clienti Sky potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione Sky Go disponibile per pc, tablet e smartphone; ricordiamo che per vedere il match in pay-per-view si potrà utilizzare il codice 408433.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA CROTONE

Dando uno sguardo alle probabili formazioni in vista di Sampdoria Crotone, fra i padroni di casa dovremmo vedere un 4-3-1-2 con Puggioni in porta; linea difensiva con Bereszynski a destra, Silvestre e uno fra Regini e Ferrari centrali, Strinic terzino sinistro; a centrocampo pochi dubbi, quasi certo il terzetto con Barreto, Torreira e Praet; molto più incerta la situazione in attacco, dove l’unico certo di un posto da titolare sembra essere Zapata, mentre Quagliarella è favorito su Caprari e Ramirez dovrebbe essere il trequartista, ma non è ancora tramontata l’ipotesi Linetty.

Nel Crotone invece Nicola punta sul 4-4-2: Cordaz in porta; retroguardia con Sampirisi a destra, Ceccherini e Ajeti centrali, Martella terzino sinistro; a centrocampo Mandragora è favorito su Izco mentre le altre tre maglie dovrebbero essere assegnate a Rohden, Barberis e Stoian; più dubbi in attacco, con Trotta e Budimir leggermente favoriti ma ben quattro candidati a due maglie, con Simy e Nalini che ancora ambiscono a giocare dal primo minuto.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per Sampdoria Crotone le principali agenzie di scommesse favoriscono la squadra di casa, come il fattore campo e soprattutto la posizione in classifica facevano d’altronde facilmente pensare. Ad esempio Snai propone il segno 1 per la vittoria blucerchiata a quota 1,55, poi il segno X per il pareggio a 3,90 e il segno 2 per il successo esterno dei calabresi a 6,50. Dalla lavagna SNAI riportiamo anche le quote le opzioni Under (1,95), Over (1,77), Gol (1,80) e NoGol (1,90).

