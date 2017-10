Sampdoria Sassuolo Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Sampdoria Sassuolo Primavera streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita del campionato Primavera 1 (oggi 21 ottobre)

21 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Sampdoria Sassuolo Primavera (LaPresse)

Sampdoria Sassuolo Primavera sarà diretta dall’arbitro Nicolò Cipriani della sezione Aia di Empoli; le due squadre scendono in campo oggi, sabato 21 ottobre per questa partita che sarà spostata alle ore 15.30 per esigenze televisive e fa parte del programma della sesta giornata nel campionato Primavera 1 2017-2018, la grande innovazione di questa stagione con le migliori 16 squadre del panorama giovanile italiano riunite in un girone unico. La classifica ci dice che le formazioni Primavera di Sampdoria e Sassuolo stanno vivendo situazioni molto diverse: i blucerchiati sono ultimi con appena un punto in classifica e dunque devono fare i conti con lo spettro della retrocessione, una delle grandi novità del campionato Primavera dopo la citata riforma; i neroverdi invece sono terzi con 10 punti e dunque possono sognare in grande, con l’accesso alla fase finale per la conquista dello scudetto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sampdoria Sassuolo Primavera sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport + HD, appuntamento dunque in chiaro sul canale 57 - mentre gli abbonati al pacchetto satellitare Sky potranno accedervi dal canale 227 della piattaforma. Inoltre è disponibile la diretta streaming video per questa partita, che sarà offerta senza costi aggiuntivi dal sito www.raiplay.it.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA SASSUOLO PRIMAVERA

Quanto alle probabili formazioni, Massimo Augusto dovrebbe schierare la Sampdoria Primavera con il modulo 3-5-2. In porta il lituano Krapikas, che sarà protetto da una retroguardia a tre che dovrebbe comprendere Veips, Oliana e Pastor. La Sampdoria punta poi su un centrocampo molto folto con Tessiore perno centrale, le due mezzali Canovi e Gabbani ed infine i due esterni, Romei a destra e Ivan a sinistra, chiamati a dare un contributo sia in fase d’attacco sia nei ripiegamenti difensivi. Infine la coppia d’attacco che dovrebbe essere interamente slava, con lo sloveno Prelec e il croato Vujcic.

Più offensivo, almeno sulla carta, è il modulo 4-2-3-1 che Felice Tufano predilige per il suo Sassuolo Primavera. In porta Marson, che sarà protetto dalla coppia centrale formata da Pilati e Piacentini, con Cipolla terzino destro e Celia sulla fascia sinistra per completare il reparto arretrato. In mediana ecco la coppia formata da Ahmetaj e Vero, collante fondamentale fra le due fasi di gioco, mentre compiti naturalmente più offensivi avranno Kolaj, Amadio e Rizzi, che da destra a sinistra dovrebbero agire sulla trequarti in appoggio alla punta centrale Aurelio.

