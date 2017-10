Scandicci Casalmaggiore/ Streaming video e diretta Rai.tv, orario, risultato live (Volley femminile Serie A1)

Diretta Scandicci Casalmaggiore: info streaming video e rai.tv, orario e risultato live della partita di volley femminile valida nella 2^ giornata del campionato di serie A1.

21 ottobre 2017 Michela Colombo

Diretta Scandicci Casalmaggiore (LaPresse)

Scandicci-Casalmaggiore, diretta dagli arbitri Andrea Bellini e Rocco Brancati, è la partita di volley femminile, in programma oggi sabato 21 ottobre alle ore 20.30 e valida per la seconda giornata del Campionato di Serie A1. Mentre sono iniziate le coppe europee (anche se per il momento rimane impegnata solo Conegliano, in campo stasera contro il Bekescsabai), continua nel suo cammino anche il massimo campionato italiano che stasera vedrà in campo al Mandela Forum di Firenze, una delle grandi sorprese di questa stagione appena iniziata. Padrone di casa infatti saranno le fiorentine sotto la guida di Carlo Parisi, pronte a scendere in campo senza pausa contro le rosanero di Abbondanza, che l’anno scorso furono Campionesse d’Inverno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita volley femminile in programma alle ore 20.30 Scandicci-Casalmaggiore sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento quindi sul canale Raisport+, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Diretta video streaming del match confermata tramite il servizio gratuito raiplay.it.

QUI SCANDICCI

C’è senza dubbio tanta attesa per la prima prova della Savino del Bene Scandicci tra le mura di casa del PalaMandela, specialmente in occasione di uno scontro di eccellenza con una delle squadre più forti del campionato negli ultimi anni. Il banco di prova non intimorisce comunque la compagine fiorentina, che guidata ora da Carlo Parisi pare aver già trovato un ottimo ritmo, come ha ben dimostrato nel match di esordio contro Modena. Nella prima giornata della Serie A Scandicci è riuscita ad espugnare il Pala Panini vincendo per 3-0 contro la Liu Jo Normeccanica Modena, che pure l’anno scorso era riuscita a contenere a Novara il titolo nazionale. Un successo quindi davvero importante, specialmente per il morale in casa della compagine di Parisi, che pure ha cominciato con successo la sua rivoluzione dalla panchina.

QUI CASALMAGGIORE

Tanto è stato positivo l’esordio di stagione per Scandicci in questo campionato di volley femminile A1, tanto è stato negativo quello della Pomì Casalmaggiore. Il primo turno della Serie A1 ha infatti riservato per la compagine rosanero una brutta sconfitta maturata di fronte al pubblico di casa: 3-0 subito contro le pantere dell’Imoco volley Conegliano. Benchè nel primo turno l’avversario delle cremonesi fosse di particolare importanza, questo non potrebbe essere un alibi per la squadra di Marcello Abbondanza, da tempo abituata ad altri traguardi e obbiettivi. Non dimentichiamo certo che Casalmaggiore sono nella precedente stagione ha raccolto una finale persa nella campionato mondiale per club e una semifinale nella Coppa Cev oltre che le semifinali dei play off scudetto, confermandosi anche Campionessa d’Inverno nella precedente regolar season. Insomma la compagnie cremonese è più abitata a vincere che a perdere a prescindere dall'avversario: occorrerà quindi ritrovare subito la strada verso il successo a partire dal match contro Scandicci.

© Riproduzione Riservata.