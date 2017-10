Spezia-Perugia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

21 ottobre 2017 Stefano Belli

Diretta Spezia-Perugia, LaPresse

Spezia-Perugia, diretta dal signor Pezzuto di Lecce, è in programma allo stadio "Alberto Picco" sabato 21 ottobre 2017 alle ore 15.00, le due squadre si affrontano nell'ambito del decimo turno di Serie B 2017-18. Fino a qualche settimana fa nessuno avrebbe mai potuto pensare che i grifoni approcciassero questa gara venendo da tre sconfitte consecutive, eppure è successo: le sconfitte contro Brescia, Pro Vercelli e Foggia hanno scalfito le certezze degli uomini di Giunti che dopo un ottimo inizio di campionato si erano candidati tra le pretendenti alla promozione diretta, invece nelle ultime cinque gare sono arrivate ben quattro sconfitte che hanno allontanato il club umbro dalle primissime posizioni in classifica.

Un ulteriore passo falso potrebbe far uscire il Perugia anche dalla zona play-off e catapultarlo incredibilmente nella parte destra della graduatoria. Anche i padroni di casa non se la passano benissimo, visto come sono andate le ultime due gare esterne contro Cesena e Ternana: tra le mura amiche del Picco (che finora si è rivelato un autentico fortino per lo Spezia) gli uomini di Gallo sperano di tornare a vincere e di allontanarsi dalle sabbie mobili della zona retrocessione, confidando nelle difficoltà che il Perugia trova lontano dal Curi (4 punti in 5 gare è il bilancio degli umbri in trasferta). Per una lunga serie di motivi le due squadre non possono accontentarsi del pareggio e dunque dobbiamo aspettarci 90 minuti di grande intensità agonistica.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

L'incontro Spezia Perugia sarà visibile sulle reti di Sky Sport, appuntamento sul canale 253 della piattaforma satellitare per la diretta tv. Come al solito la pay-tv di Rupert Murdoch propone la diretta streaming video su internet attraverso il servizio di Sky Go, accessibile tramite browser sul PC all'indirizzo http://skygo.sky.it o con l'app installabile sui dispositivi mobili che usano un sistema operativo Windows, Android o iOs.

LE PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA PERUGIA

Spezia e Perugia potrebbero scendere in campo dal primo minuto con i seguenti undici: i padroni di casa probabilmente si affideranno nuovamente al giovane Saloni in mezzo ai pali, Terzi e Ceccaroni i due cani da guardia che sorveglieranno l'area di rigore del club ligure, a dargli man forte ci sarà Giani (ex-SPAL); con Lopez squalificato sulla fascia sinistra potrebbe esserci Augello che finora non è stato impiegato molto da mister Galli, dall'altra parte ci sarà De Col con Vignali e Maggiore che completeranno la linea mediana; Marilungo e Mastinu (in ballottaggio con Forte) i due trequartisti che guarderanno le spalle all'unica punta Granoche. Gli ospiti faranno il loro ingresso sul terreno di gioco con Rosati (o Nocchi) in porta, una linea difensiva che si baserà sui centrali Volta e Monaco, coadiuvati dai terzini Zanon e Belmonte; a centrocampo Bandinelli fungerà da punto di riferimento per Colombatto ed Emmanuello; in assenza dello squalificato Pajac, Falco farà le veci di trequartista dietro dalla coppia d'attacco formata da Han e Di Carmine, anche se non è escluso un impiego dal primo minuto di Cerri.

LA CHIAVE TATTICA

Da quando è iniziata la sua avventura sulla panchina dello Spezia, Fabio Gallo non è ancora riuscito a trovare il modulo ideale: dopo aver cominciato la stagione con un 3-5-2, di recente ha deciso di affidarsi anche a uno o più trequartisti che possano fare da raccordo tra il centrocampo e l'attacco. Se nelle prime giornate il 4-3-3 (con la variante del rombo) si era rivelato il modulo vincente per Giunti e il suo Perugia, nelle ultime settimane le avversarie sembrano aver preso le misure alla compagine umbra, in caso di un'ulteriore sconfitta il mister sarà costretto a stravolgere l'assetto tattico nel tentativo di sorprendere nuovamente i suoi colleghi.

QUOTE E PRONOSTICO

I bookmaker confidano sul fattore campo, visto che al Picco lo Spezia ha sempre fatto bene battendo anche squadre sulla carta attrezzate per la promozione. Su Unibet.it l'1 dei padroni di casa viene dato a 2,35, su WilliamHill invece l'X è caratterizzato da una quota di 3,00 mentre su Bet365 puntando 10 euro sulla vittoria esterna del Perugia se ne possono vincere 36. Sarà difficile vedere più di due gol in questa gara, questo è quello che pensa PaddyPower che propone per l'Over una quota di 2,35 e per l'Under una vincita pari a 1,56 volte la posta in palio. Da segnalare che Betclic offre una quota di 9,25 per il risultato esatto di 2 a 1 in favore della formazione allenata da Fabio Gallo.

