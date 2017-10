Ternana-Ascoli/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Ternana-Ascoli: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live. La partita di Serie B si gioca sabato 21 ottobre 2017 alle ore 15:00

21 ottobre 2017 Carlo Necchi

Diretta Ternana-Ascoli (LAPRESSE)

Ternana-Ascoli sarà diretta dall’arbitro Luigi Nasca della sezione di Bari: con lui i guardalinee Imperiale e Vecchi e il quarto uomo Zingarelli. La partita di Serie B, valida per la decima giornata, si gioca sabato 21 ottobre allo stadio Libero Liberati di Terni: fischio d’inizio in programma alle ore 15:00. In classifica le due formazioni sono separate da 1 lunghezza: 10 punti per la Ternana, che grazie alla differenza reti si trova sopra la zona playout, 9 per l’Ascoli che occupa la penultima posizione. Il prossimo turno sarà infrasettimanale: martedì 24 ottobre alle ore 20:30 la Ternana giocherà sul campo del Frosinone, mentre l’Ascoli riceverà lo Spezia al Del Duca.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Ternana-Ascoli sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 9, il numero 259: telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati al pacchetto Calcio potranno acquistare il match in pay-per-view con il codice 408978. Sui canali Sky Sport 1 HD (numero 201) e Super Calcio HD (n.206) andrà in onda Diretta Gol Serie B, con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi del pomeriggio.

LA SITUAZIONE

Gli ultimi due risultati positivi hanno ridato ossigeno alla classifica della Ternana, che settimana scorsa ha ottenuto la seconda vittoria in campionato superando lo Spezia per 4-2. Un risultato imprevisto, se si pensa che le Fere avevano incassato 2 reti in meno di un quarto d’ora; sempre nel primo tempo però era arrivata la reazione dei rossoneri, capaci di riacciuffare la parità grazie ai gol di Diego Albadoro (20’) e Luca Tremolada (35’). Nel secondo tempo il destro di Federico Angiulli ha rotto gli equilibri al 65’ minuto, mentre nel finale ci ha pensato Adriano Montalto a mettere al sicuro i tre punti (88’). Ternana che punta a sfruttare nuovamente il fattore campo per allungare su una diretta concorrente. Dal canto suo l’Ascoli si presenta al Liberati in serie positiva da 4 turni: dopo aver vinto a Cesena (0-2) i marchigiani hanno ottenuto 3 pareggi con Palermo (0-0 in casa), Salernitana (altro 0-0 ma all’Arechi) e Venezia. La partita contro i lagunari ha riservato tante emozioni, specie nella ripresa in cui sono maturati 5 reti su 6; per il Picchio a segno Gianluca Carpani (50’) e Andrea Favilli, quest’ultimo per due volte (al 56’ e poi al 62’). Ascoli che si è trovato per due volte in vantaggio ma che al 74’ è stato raggiunto dallo spagnolo Geijo, che ha fissato il definitivo 3-3.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA-ASCOLI

Per la Ternana di mister Sandro Pochesci previsto un 4-3-3 con Plizzari tra i pali, Gasparetto e Signorini (di rientro dal turno di squalifica) difensori centrali, Valjent e Favalli terzini. A comporre il trio di centrocampo saranno probabilmente Tremolada, Difendi e Paolucci, mentre nel tridente offensivo gli esterni Carretta e Albadoro sopporteranno il centravanti Montalto. Modulo speculare per l’Ascoli che dovrebbe rispondere con Lanni in porta, Mogos terzino a destra, Cinaglia sulla sinistra e coppia difensiva Padella-Gigliotti. In cabina di regia Buzzegoli affiancato dalle mezzali Carpani e Bianchi, davanti invece c’è da rimpiazzare l’infortunato Enrico Baldini: Fulvio Fiorin dovrebbe dare spazio a De Feo nel ruolo di ala destra, con Lores dall’altra parte e Favilli oriente di sfondamento. Non ci sono giocatori squalificati né diffidati tra le due formazioni.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

I favori del pronostico, stando alle principali agenzie di scommesse, sono per i padroni di casa che finora hanno perso solo 1 sfida casalinga su 5 (2 vittorie e 2 pareggi nelle altre 4). snai.it propone a quota 2,05 il segno 1 per il successo della Ternana, poi a 3,25 il segno X per l’eventuale pareggio e a 3,65 il segno 2 per l’affermazione esterna dell’Ascoli, che in trasferta ha un bilancio di 1 vittoria, 1 pari e 2 ko. Under quotato 1,80, Over 1,90, Gol 1,67 e NoGol 2,00.

