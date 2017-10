Venezia-Empoli/ Streaming e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Venezia-Empoli: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live. La partita di Serie B è in programma sabato 21 ottobre 2017 alle ore 15:00

21 ottobre 2017 Carlo Necchi

Diretta Venezia-Empoli (LAPRESSE)

Venezia-Empoli sarà diretta dall’arbitro Francesco Paolo Saia, 32 anni, assistito dai guardalinee Raspollini e Bresmes e dal quarto uomo Meleleo. Il big match della decima giornata di Serie B si gioca allo stadio Pierluigi Penzo e vede di fronte Venezia ed Empoli: appuntamento alle ore 15:00 di sabato 21 ottobre 2017. La classifica del campionato cadetto vede il Venezia al quarto posto con 14 punti, a meno 3 dall’Empoli che guarda tutti dall’alto a quota 17. La Serie B tornerà in campo nei prossimi giorni con il turno infrasettimanale: martedì 24 ottobre alle ore 20:30 il Venezia farà visita al Cittadella, mentre l’Empoli riceverà il Pescara al Castellani.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Venezia-Empoli sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sport Mix HD (il numero 106) e Calcio 8 HD (n.258): telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport o al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati ai due pacchetti potranno acquistare l’evento in pay-per-view con il codice 408989. Sui canali Sky Sport 1 HD (numero 201) e Super Calcio HD (n.206) andrà in onda Diretta Gol Serie B, con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi del pomeriggio.

LA SITUAZIONE

Per il neopromosso Venezia solo una sconfitta nelle prime 9 giornate di campionato. I lagunari allenati da Pippo Inzaghi hanno ottenuto 7 punti negli ultimi 3 turni, battendo Ternana (2-3) e Carpi (2-0) e pareggiando in casa dell’Ascoli una settimana fa. Il match dello stadio Del Duca ha riservato diversi colpi di scena: il Venezia è passato per primo con Gianmarco Zigoni (15’), ma nella prima fetta di ripresa i marchigiani hanno ribaltato la situazione con l’uno-due firmato da Caprani (50’) e Favilli (56’); poi un rapido botta e risposta, con Marsura a riacciuffare la parità sul 2-2 (60’) e la seconda rete di Favilli (62’), per il nuovo vantaggio ascolano. A sancire il definitivo 3-3 ha provveduto lo spagnolo Alex Geijo, subentrato nel secondo tempo: il suo destro su assist di Bentivoglio (74’) ha permesso al Venezia di tornare a casa con un buon punto in tasca. Per l’Empoli invece gli ultimi 2 successi sono valsi il primo posto in solitaria: dopo aver liquidato il Foggia in casa, i toscani allenati da Vincenzo Vivarini sono andati ad imporsi anche a Chiavari contro la Virtus Entella, al termine di una partita molto intensa. L’Empoli è partito forte con le reti di Lorenco Simic e Alfredo Donnarumma nel giro di 10 minuti, nel secondo tempo però i liguri hanno reagito e recuperato tra il 58’ (gol di La Mantia) e il 62’ (De Luca); per il colpo risolutivo si è dovuto attendere l’86’, quando il capitano azzurro Manuel Pasqual ha disegnato la traiettoria vincente con il suo sinistro.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA EMPOLI

Tra i padroni di casa indisponibile solo il portiere Danilo Russo. Inzaghi ha dunque l’imbarazzo della scelta per il suo 3-5-2: il tecnico dovrebbe puntare su Audero in porta e Modolo, Andelkovic, Domizzi in difesa. Sugli esterni Giuseppe Zampano (fascia destra) e Garofalo (a sinistra), mentre per vie centrali si muoveranno Falzerano, Bentivoglio e Pinato. Tandem offensivo affidato a Zigoni e Marsura. 3-5-2 anche per l’Empoli di Vivarini, che dovrebbe schierare Provedel tra i pali e il terzetto Luperto-Romagnoli-Simic a protezione dell’area. In mezzo al campo Castagnetti affiancato dagli interni Zajc e Lollo, sulle corsie laterali invece spazio ad Untersee (destra) e Pasqual (sinistra). In attacco Alfredo Donnarumma e Ciccio Caputo che sin qui hanno combinato per 13 gol (5 il primo, 8 il secondo).

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per il match dello stadio Penzo i favori del pronostico sono rivolti alla formazione ospite. Almeno secondo le principali agenzie di scommesse: il portale snai.it ad esempio fissa a quota 3,10 il segno 1 per la vittoria dell’Empoli, e a 2,40 il 2 per il successo esterno del Venezia; 3,05 è invece la quota attribuita al segno X per l’eventuale pareggio. Under 1,65, Over 2,10, Gol 1,80 e NoGol 1,90.

© Riproduzione Riservata.