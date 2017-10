Video/ Bari Cittadella (4-2): highlights e gol della partita (Serie B 10^ giornata)

Video Bari Cittadella (4-2): highlights e gol della partita di Serie B, le immagini salienti del match del San Nicola valido per la 10^ giornata (20 ottobre)

Video Bari Cittadella (LAPRESSE)

Il Bari rifila un poker al Cittadella e ottiene la sua quinta vittoria della stagione al San Nicola imponendosi per 4-2 nell'anticipo di Serie B. Galletti ispiratissimi sul fronte offensivo; Improta mette a segno il suo settimo gol del torneo e conferma la sua ottima forma. Ad aprire le danze però è la formazione veneta, che passa in vantaggio dopo due minuti. I biancorossi riescono a ribaltarla: Basha firma il pareggio e chiude la gara nel finale. Nel mezzo le marcature di Galano e Improta. Tra i migliori in campo c'è anche Karamoko Cissè, che in questa prima parte di stagione ha sfornato parecchi assist e ottime prestazioni. I baresi giocano un buon calcio, palla a terra e ritmo alto. I supporters di casa spingono i ragazzi e il Cittadella si arrende, complici anche le parate di Micai, pronto a respingere almeno un paio di occasioni pericolose. La difesa del Bari regge, ne finale però concede il gol della bandiera a Pasa, che rende meno pesante il passivo. Di seguito il tabellino ufficiale del match.

TABELLINO BARI CITTADELLA

BARI (3-4-3): Micai; Capradossi, Marrone, Gyomber; Fiammozzi, Basha, Busellato (91’ Salzano), Improta; Iocolano (73’ Petriccione) Cissè, Galano (84’ Brienza). All. Fabio Grosso. CITTADELLA (4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Varnier, Pelagatti, Pezzi; Settembrini (62’ Schenetti), Pasa, Siega; Chiaretti (76’ Bartolomei), Arrighini (66’ Litteri), Kouame. All. Roberto Venturato. MARCATORI: Salvi (C); Basha (B); Improta (B); Galano (B); Basha (B); Pasa (C). AMMONIZIONI: Micai (B); Pezzi (C), Basha (B). SPETTATORI: 15275. ARBITRO: Sig. Valerio Marini di Roma.

