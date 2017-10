Video incidente De Rosa Badovini / Sbk 2017, Gp Spagna Jerez: doppia caduta al primo giro

Video incidente De Rosa Badovini sbk 2017, Gp Spagna Jerez: doppia caduta al primo giro. Gara interrotta e bandiera rossa in Spagna, per un doppio incidente nei primi metri

21 ottobre 2017 Davide Giancristofaro

Badovini, caduta al Gp di Spagna - Frame da Sportmediaset

E’ stata subito interrotta la gara di Jerez della Superbike. Dopo pochi metri, infatti, si sono registrate due cadute, entrambe di piloti italiani: prima è scivolato De Rosa, senza alcun problema, e quindi andato a terra Badovini, che ha toccato un avversario con la ruota anteriore, perdendo il controllo del proprio bolide. Dei due, come detto sopra, ha avuto la peggio il secondo, che è rimasto a terra dolorante per qualche minuto, in attesa che arrivasse l’ambulanza. Si aspettano aggiornamenti sulle condizioni fisiche del biellese, anche se De Rosa, che è caduto lì vicino, ha rassicurato dicendo che il collega era cosciente. Una vera e propria sfortuna per il centauro della Grillini Racing, che tornava in pista proprio qui, a Jerez.

BADOVINI VENIVA DA UN’ALTRA CADUTA

Il piemontese veniva infatti da uno stop dopo un’altra brutta caduta, precisamente quella di Magny Cours, avvenuta per via della pioggia che era scesa copiosa sul circuito d’oltralpe. Queste le parole che aveva rilasciato nelle scorse ore lo stesso Badovini: «Sono pronto a tornare in pista. In queste tre settimane sono riuscito a recuperare in pieno dalla botta rimediata in Francia e posso riprendere quanto abbiamo interrotto. Nonostante non fossi al meglio in gara-2 siamo riusciti a restare nella lotta per la top ten per più di metà gara, e questo mi lascia ben sperare per questo weekend». Per la cronaca, la gara di Superbike è ricominciata alle ore 13:16, dopo la procedura di quick start, con i piloti che hanno avuto un minuto per lasciare la pit lane e schierarsi sulla griglia di partenza, con appena due meccanici ad assisterli. Clicca qui per il video con la caduta di Badovini e De Rosa

© Riproduzione Riservata.