Alessandria Pisa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Alessandria Pisa: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per la decima giornata del girone A di Serie C

22 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Alessandria Pisa (Foto LaPresse, repertorio)

Alessandria Pisa, partita diretta dall’arbitro Luca Massimi, si gioca oggi domenica 22 ottobre alle ore 20:30 allo stadio Moccagatta di Alessandria. Quello che sulla carta avrebbe dovuto essere il vero e proprio big-match della giornata numero 10 del girone A di Serie C si presenta, agli occhi di chi guarda la classifica attuale, una partita strana. L'Alessandria, infatti, dopo aver visto praticamente sfuggire davanti ai propri occhi una promozione già in cassaforte nella scorsa stagione, è ripartita dalla voglia di emergere e dalle idee di Stellini per lottare con rinnovato spirito per l'obiettivo Serie B. Tuttavia la partenza in questo campionato è stata deludente, ed ha portato soltanto 8 punti in altrettante gare, una media che sicuramente non basta per una squadra che ambisce ad essere davanti a tutte alla fine dei giochi. E' ancora presto per emettere sentenze e ai piemontesi basterebbero poche giornate per riavvicinarsi alla vetta, ma la ripresa deve avvenire immediatamente.

Il primo banco di prova per l'Alessandria diventa allora la sfida interna contro il Pisa, una delle formazioni più in forma nelle ultime 5 di campionato, oltre che avversario attrezzato e temibile sulla carta. I toscani, infatti, grazie ad un filotto di 3 vittorie consecutive, a cui sono seguiti 2 pari contro Lucchese e Gavorrano, hanno recuperato il terreno perso nelle primissime giornate e sono saliti al quinto posto con 16 punti. Nonostante ciò, la panchina di mister Gautieri sembra essere a rischio, soprattutto dopo l'eliminazione in settimana dalla Coppa Italia di Lega ad opera del Pontedera. Quest'anno, come in parte sotto la guida di Gattuso in cadetteria, il Pisa punta forte sulla difesa e sulla solidità di squadra, che le ha permesso, in queste prime 9 giornate, di essere la prima difesa del torneo ed una delle squadre più difficili da battere in generale. Anche per i nerazzurri, un test importante sarà sul campo dell'Alessandria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Alessandria Pisa non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ALESSANDRIA PISA

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il tecnico di casa Stellini schiera un 4-4-2 con Agazzi in porta, Casasola, Piccolo, Gozzi e Celjak in difesa. A centrocampo Cazzola e Gazzi dovrebbero essere alla fine i titolari e spuntarla su Nicco e Ranieri, con Bellomo e Sestu sugli esterni. In attacco spazio a Fischnaller e Gonzalez; ancora panchina per Bunino e Marconi. Dall'altra parte il Pisa di Gautieri dovrebbe scendere in campo con Petkovic in porta, Filippini, Carillo, Lisuzzo e Birindelli in difesa. De Vitis, Gucher e Maltese comporranno il terzetto in mediana, mentre in attacco Giannoni e Masucci faranno da spalla a Negro, che parte favorito su Eusepi per il ruolo di terminale offensivo centrale. Fra gli indisponibili del match, probabile ancora l'assenza nelle fila del Pisa di Ingrosso, difensore centrale alle prese con un problema fisico, mentre Stellini dovrebbe avere l'intera rosa a disposizione.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote proposte su Alessandria Pisa dall’agenzia di scommesse sportive SNAI, il segno 1 della vittoria dell’Alessandria è quotato 2,50 a fronte di un segno 2 per il colpaccio del Pisa che varrebbe 2,70 volte la posta in palio. Il segno X del pareggio è infine quotato a 3,05.

© Riproduzione Riservata.