Atalanta-Bologna/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Atalanta-Bologna: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 9^ giornata di Serie A

22 ottobre 2017 Stefano Belli

Diretta Atalanta-Bologna, LaPresse

Atalanta-Bologna, diretta dal signor Maresca di Napoli, domenica 22 ottobre 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la nona giornata del campionato di Serie A. Atalanta-Bologna sarà un faccia a faccia tra due potenziali rivelazioni nel campionato di Serie A: bergamaschi che dopo lo straordinario quarto posto della scorsa stagione stanno incontrando qualche difficoltà in più, con nove punti ottenuti finora che li pongono appena sopra la zona più calda della classifica. Questo però dovuto anche a un calendario non conciliante nelle prime giornate, che ha già fatto affrontare agli orobici nel giro di otto giornate il Napoli e la Fiorentina in trasferta e la Roma e la Juventus in casa. Il Bologna di Donadoni si presentava invece ai nastri di partenza di questa nuova stagione reduce da un'annata particolarmente complicata.

La formazione rossoblu sembra aver ritrovato brillantezza e convinzione, e sono arrivate tre vittorie consecutive nelle ultime sfide disputate in Serie A che hanno portato la formazione emiliana in piena zona Europa League, appaiata al sesto posto in classifica con la Sampdoria, a quota quattordici punti. Aggiungendo il precedente pareggio contro l'Inter (unica partita in cui finora i nerazzurri di Luciano Spalletti hanno lasciato punti per strada), il Bologna arriva alla sfida dello stadio Atleti Azzurri d'Italia reduce da quattro risultati utili consecutivi, mentre l'Atalanta in Serie A non vince da un mese, dal cinque a uno rifilato al Crotone lo scorso 20 settembre. In campionato i bergamaschi hanno sempre segnato nelle ultime sette partite disputate, il Bologna nelle ultime cinque e considerando la tendenza al bel gioco che i due tecnici, Gasperini e Donadoni, hanno sempre espresso, la partita potrebbe riservare uno spettacolo sicuramente piacevole. Sicuramente per il Bologna fare risultato a Bergamo rappresenterebbe una sorta di ideale passaggio di consegne con la rivelazione della scorsa stagione in Serie A.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv dell'incontro Atalanta Bologna si potrà seguire sul canale 254 (Sky Calcio 4 HD) in esclusiva per gli abbonati Sky che potranno collegarsi sul sito skygo.sky.it per vedere la partita in diretta streaming video via internet.

IL RUOLINO DI MARCIA E FORMAZIONI DI ATALANTA BOLOGNA

Gli impegni europei si fanno sentire sulle gambe dell'Atalanta che continua a procedere un po' tra alti e bassi in questo campionato. Orobici reduci da una grande rimonta, due a due, contro la Juventus in casa ma anche da una pesante battuta d'arresto in casa della Sampdoria, con i blucerchiati impostisi col punteggio di tre a uno domenica scorsa. In Europa League però la favola della squadra di Gasperini procede spedita, con la vittoria per tre a uno ottenuta contro i ciprioti dell'Apollon, battuti tre a uno con le reti di Ilicic, Petagna e Freuler. Il Bologna invece è tornato a centrare dopo diversi anni tre vittorie consecutive in Serie A. Felsinei reduci da due vittorie consecutive in casa di Sassuolo e Genoa, quindi nel derby emiliano contro la Spal la squadra di Donadoni si è imposta domenica scorsa con il punteggio di due a uno, con la rete di Poli e l'autogol di Salamon decisivi per la vittoria.

I PRECEDENTI

Il 22 aprile scorso, nell'ultimo precedente in Serie A disputato a Bergamo, l'Atalanta si è imposta col punteggio di tre a due, facendosi rimontare due reti da Destro e Di Francesco dopo le reti iniziali di Conti e Freuler. A un quarto d'ora dal novantesimo, è stato però Caldara a sferrare il colpo del ko. L'Atalanta ha vinto gli ultimi tre precedenti casalinghi in campionato contro il Bologna, l'ultimo risultato utile rossoblu a Bergamo è l'uno a uno del 27 aprile 2013, con Gilardino che pareggiò il vantaggio di Giorgi per i padroni di casa. L'ultima vittoria emiliana allo stadio Atleti Azzurri d'Italia è l'uno a zero del 28 gennaio 2009, con gol decisivo di Volpi per l'uno a zero finale.

QUOTE E PRONOSTICO

Per i bookmaker Atalanta favorita in maniera abbastanza netta, con vittoria bergamasca quotata 1.62 da William Hill, mentre Betclic quota 3.90 l'eventuale pareggio e Bet365 moltiplica per 6.50 il successo felsineo in trasferta. Quote sui gol complessivi realizzati fissate al raddoppio da Unibet per l'over 2.5 e a 1.89 da Bet365 per l'under 2.5.

