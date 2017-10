Benevento-Fiorentina/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Benevento-Fiorentina: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live. La partita di Serie A si gioca domenica 22 ottobre 2017 alle ore 15:00

Diretta Benevento-Fiorentina (LAPRESSE)

Benevento-Fiorentina è una delle partite in programma per la nona giornata del campionato di Serie A: le due squadre si affrontano domenica 22 ottobre 2017 allo stadio Ciro Vigorito, calcio d’inizio previsto per le ore 15:00. La classifica del torneo vede la Fiorentina in undicesima posizione con 10 punti, mentre il Benevento si trova sul fondo ancora a quota 0. Il prossimo turno sarà infrasettimanale: mercoledì 25 ottobre il Benevento farà visita al Cagliari, la Fiorentina invece riceverà il Torino (per entrambe calcio d’inizio alle 20:45).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Benevento-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 3 HD, il numero 253: telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati al pacchetto Calcio potranno acquistare il match in pay-per-view con il codice 408386. Sul canale Sky Super Calcio HD (il numero 206) andrà in onda Diretta Gol Serie A, con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi del pomeriggio.

LA SITUAZIONE

Passano le giornate e il Benevento è ancora a caccia dei suoi primi punti in Serie A. La situazione di classifica non è compromessa, poiché la linea di galleggiamento dista 5 lunghezze; d’altra parte i numeri cominciano a pesare sulla squadra di mister Marco Baroni, che non è mai venuta meno sul piano dell’impegno ma fatica terribilmente in fase realizzativa, come ben dimostrano le sole 2 reti all’attivo (a fronte peraltro delle 19 incassate, che rappresentano la peggior difesa della Serie A). Ciononostante il Benevento ha sin qui espresso anche qualcosa di buono: ad esempio, nelle ultime due sconfitte contro Inter (1-2 in casa) ed Hellas Verona (1-0 al Bentegodi) la squadra campana non ha demeritato sul piano del gioco ma non è riuscita a sfruttare al meglio le occasioni avute, concedendo al contempo sempre qualcosa dal punto di vista difensivo. Nella nona giornata di campionato si presenta al Vigorito una Fiorentina che nell’ultimo turno è tornata a vincere, battendo 2-1 l’Udinese al Franchi ed interrompendo così la serie di 3 partite senza successo. Contro i friulani l’uomo decisivo è stato l’ex Cyril Thereau, che ha firmato entrambi i gol della Viola portandosi a quota 5 in classifica marcatori (2 reti le aveva firmate proprio con l’Udinese). Fiorentina che ora cerca una maggiore continuità nei risultati, per provare a scalare qualche posizione in una graduatoria ancora non troppo diluita, specialmente dal quinto posto in giù.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO-FIORENTINA

Nel Benevento sono squalificati i difensori Lucioni e Antei, mentre l’esterno D’Alessandro è in dubbio per problemi fisici. Mister Baroni dovrebbe proporre un 4-3-3 con Belec tra i pali, Venuti e Letizia terzini, Djimsiti e Costa difensori centrali. A centrocampo Cataldi affiancato dalle mezzali Memushaj e Chibsah, quest’ultimo in ballottaggio con Nicolas Viola; nel tridente d’attacco infine Ciciretti dovrebbe ritrovare una maglia da titolare: l’ex Roma si sistemerà sulla fascia destra, con Lombardi dall’altra parte e Iemmello centravanti. Per quanto riguarda la Fiorentina non ci sono giocatori squalificati ma due infortunati: i centrocampisti Gil Dias e Saponara. Stefano Pioli confermerà il modulo 4-2-3-1 impiegato in questo primo scorcio stagionale: davanti al portiere Sportiello i centrali difensivi German Pezzella e Astori, a completare la retroguardia gli esterni bassi Laurini (o in alternativa Bruno Gaspar) e Briaghi. Centrocampo affidato a Badelj e Veretout mentre Benassi, Thereau e Chiesa formeranno la batteria di trequartisti alle spalle del centravanti, Giovanni Simeone. Un ballottaggio riguarda la fascia destra, con il francese Eysseric che potrebbe giocare al posto di Benassi.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Vista la situazione di classifica dei padroni di casa i bookmakers favoriscono nettamente gli ospiti. su snai.it troviamo il segno 1 per la vittoria del Benevento alzato a 6,00, mentre il segno 2 per il colpo esterno della Fiorentina si abbassa a quota 1,60; il segno X per il pareggio tra le due squadre è invece fissato a 3,90. Under a quota 2,10, Over a 1,67, Gol 1,67 e NoGol 2,05.

