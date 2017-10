Carrarese Arzachena/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Carrarese Arzachena: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la decima giornata del girone A della Serie C

22 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Livorno Giana, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Carrarese Arzachena sarà diretta da Daniele De Remigis; alle ore 14:30 di domenica 22 ottobre si gioca per la decima giornata nel girone A della Serie C 2017-2018. Sarà un incontro fondamentale sotto tutti i punti di vista: i padroni di casa, infatti, hanno buone ambizioni. I play off non sono un'impresa impossibile, mentre gli ospiti sanno che una vittoria potrebbe proiettarli in una zona di classifica davvero interessante. Vincere e convincere in una decima giornata del girone B di Serie C che potrebbe creare tantissime sorprese sotto ogni punto di vista.

INFO STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

Anche la sfida tra Carrarese-Arzachena sarà possibile per gli appassionati seguirla in diretta streaming video: per vedere la partita è sufficiente accedere al portale di Sportube.tv e sottoscrivere un abbonamento. Questo sito detiene l’esclusiva per tutte le partite di Serie C della stagione, anche quelle di Coppa Italia.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE ARZACHENA

Baldini vuole effettuare le contromosse giuste, ma potrebbe schierare il solito 4-2-3-1: Lagomarsini sarà il portiere titolare, mentre la linea di difesa verrà composta da Agyei, Cason, Tentoni e Rosaia. Coralli, Biasci e Marchionni si giocano due posti da titolari in mezzo al campo, con i primi due sicuramente favoriti. Cazè da Silva, Bentivegna, Tavano e Possenti si giocano i posti disponibili sulla trequarti: in questa zona del campo le decisioni verranno prese negli ultimi giorni. Vassallo e Piscopo si affronteranno per un posto in mezzo all'attacco: al momento entrambi hanno le stesse possibilità di giocare.

L'Arzachena potrebbe rispondere con un classico 4-4-2. Mister Giorico manda in porta Cancelli, mentre Peana e La Rosa dovrebbero agire al centro della difesa. Arboleda e Sbardella giocheranno invece sulle corsie esterne. Piroli, Lisai, Nuvoli e Vano andranno a centrocampo, per poter costruire la manovra offensiva. In attacco Curcio e Casini sono attualmente favoriti: i due attaccanti cercheranno di scardinare la retroguardia di casa. Una sfida molto importante per entrambe le squadre. Tredici punti, parità e tante ambizioni di classifica.

LA CHIAVE

Non sarà di certo facile capire come impostare il proprio gioco e al momento non ci sono suggerimenti per quanto riguarda la tattica. Proprio questo aspetto sarà una delle decisioni dell'ultimo minuto. Sarà una sfida comunque bloccata, visto che le due formazioni si equivalgono. Nei primi minuti vedremo dunque una fase di stallo: è proprio in questi momenti che si cercheranno di studiare tutte le contromosse da attuare contro gli avversari. Solo successivamente capiremo come le due squadre affronteranno la ripresa: i primi minuti del secondo tempo sapranno dirci molto, anche dal punto di vista mentale. In gare equilibrate come queste, tutto può davvero succedere e l'ultima cosa che vogliono Carrarese e Arzachena e farsi scappare l'opportunità di fare i punti contro una rivale. I punti necessari si faranno proprio in queste giornate, dunque l'obbligo di entrambe sarà quello di vincere.

QUOTE E SCOMMESSE

Stando alle quote di Eurobet, i padroni di casa sono favoriti: in caso di segno 1 la quota sarà di 2.00. Per il segno X la quota prevista è di 3.20, mentre per quanto riguarda il segno 2 siamo sulla quota di 3.70. Interessante il segno Under, dato a 1.80, mentre il segno Over 2.5 è dato a quota 1.90. Per il Segno Goal abbiamo invece una quota di 1.68, mentre il No Goal è dato a 2.05.

© Riproduzione Riservata.