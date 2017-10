Chievo-Verona/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Chievo-Verona: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live. La partita di Serie A si gioca domenica 22 ottobre 2017 alle ore 12:30

22 ottobre 2017 Carlo Necchi

Diretta Chievo-Verona (LAPRESSE)

Il derby Chievo-Verona, diretta dall'arbitro Abisso, si gioca domenica 22 ottobre 2017 alle ore 12:30, ed è valido per la nona giornata del campionato di Serie A. Stracittadina veronese numero 9 nel massimo torneo nazionale: il Chievo di Rolando Maran l’affronta con il doppio dei punti, 12 contro i 6 dell’Hellas Verona allenato da Fabio Pecchia, che però è fresco di prima vittoria in campionato. Il prossimo turno sarà infrasettimanale: mercoledì 25 ottobre alle ore 20:45 il Chievo sarà di scena ancora al Bentegodi contro il Milan, mentre l’Hellas Verona farà visita all’Atalanta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Il derby tra Chievo e Verona sarà trasmesso in diretta tv da Sky sui canali Super Calcio HD (il numero 206) e Calcio 1 HD (n.251): prepartita dalle ore 12:00 e telecronaca dalle 12:30. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport o al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati ai due pacchetti potranno acquistare il match in pay-per-view con il codice 408397.

LA SITUAZIONE

Nel monday night di lunedì scorso l’Hellas Verona ha finalmente sbloccato la casella delle vittorie, superando per 1-0 il Benevento grazie al bel gol di Romulo: l’esterno italo-brasiliano ha deciso la partita al 74’ minuto, con un gran tocco volante sul bel traversone dalla sinistra di Daniele Verde; i gialloblu hanno approfittato anche della superiorità numerica, dovuta all’espulsione del difensore avversario Antei che al 37’ si è fatto cacciare per una brutta entrata ai danni di Valoti. In ogni caso, per l’Hellas Verona sono maturati 3 punti importantissimi sia per la classifica che per il morale: ora la squadra di Fabio Pecchia cerca il bis contro i concittadini del Chievo, che partono da una situazione di classifica migliore e che non perdono da 5 giornate. Dal 17 settembre a oggi Sorrentino e compagni hanno ottenuto 2 vittorie, a Cagliari (0-2) e contro la Fiorentina (2-1), e 3 pareggi con Atalanta (1-1 in casa), Genoa (1-1 a Marassi) e Sassuolo (0-0 al Mapei Stadium). Domenica scorsa la sfida sul campo dei neroverdi non ha riservato grosse emozioni: per il Chievo ne è scaturito un punto comunque importante, per mantenere un margine rassicurante (+7) sulla zona retrocessione. Se dunque i clivensi si presentano al derby in una situazione più comoda, l’Hellas potrebbe dare una svolta alla sua stagione in caso di bottino pieno.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO-VERONA

Rolando Maran spera di poter impiegare Hetemaj: il centrocampista finlandese ha convissuto con fastidi muscolari in settimana e potrebbe partire dalla panchina, in tal caso spazio a uno tra Nicola Rigoni e Bastien. Il 4-3-1-2 titolare dovrebbe vedere Sorrentino in porta, Gamberoni e Dainelli a protezione dell’area, Cacciatore e Tomovic terzini anche se Gobbi rimane in lizza per la corsia mancina. A metacampo Castro, Radovanovic ed Hetemaj (o N.Rigoni), mentre Birsa sarà il trequartista alle spalle del tandem Pucciarelli-Inglese. L’Hellas Verona deve fare a meno dei difensori Bianchetti e Brosco e del centrocampista argentino Franco Zuculini; in compenso il fratello Bruno torna a disposizione dopo il turno di squalifica. Previsto un 4-3-3 con Nicolas tra i pali, Antonio Caracciolo ed Heurtaux in difesa, Caceres terzino a destra e Fares confermato a sinistra. In cabina di regia Fossati affiancato da B.Zuculini e da Bessa, nel tridente offensivo infine gli esterni Romulo e Cerci sopporteranno il centravanti e capitano Pazzini.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per il derby di Verona le principali agenzie di scommesse favoriscono il Chievo, che da calendario compare come squadra in casa. snai.it propone il segno 1 per la vittoria clivense a quota 1,90, poi il segno X per il pareggio a 3,45 e il segno 2 per il successo esterno dell’Hellas a 4,25. Dalla lavagna SNAI riportiamo anche le quote le opzioni Under (1,83), Over (1,90), Gol (1,73) e NoGol (2,00).

